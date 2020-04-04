Экономисты рассказали что будет после коронавируса

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Если развитым странам в ближайшие две недели удастся взять ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под контроль, то можно будет считать, что мировая экономика отделалась «легким испугом».

Такое мнение в эфире радио Спутник в Крыму высказал член Международного союза экономистов Игорь Диденко.

«Да, рецессия в экономике будет, но, как всегда в таких случаях, при ограничении предложений, потребления будет и быстрый отскок после того, как карантинные меры прекратят действовать. Мировая экономика - (это понятие, как) средняя температура по больнице. Если мы говорим о том, как восстанавливается экономика в Китае, то это показывает нам, как в модели будет восстанавливаться и мировая экономика в том числе. Все-таки пример Китая показывает, что не так страшен черт, как его малюют», - отмечает он.

Одним из главных последствий кризиса экономист называет автоматизацию и роботизацию производства, и как следствие прогнозирует серьезные перемены на рынке труда.

«Есть данные о том, что крупнейшие мировые корпорации задумываются о все большей автоматизации и роботизации в своих производствах - роботизированный бизнес не подвержен таким шокам, как от эпидемии коронавируса. Вполне возможно, что показатели безработицы до кризиса будут недостижимы, и многие работу не найдут», - заметил он.

По словам эксперта, это не означает, что мировая экономика не восстановится: «она восстановится, просто будет немного другой».

В российской экономике также глобальных потрясений не предвидится. Но опять же при условии, что карантин продлится не дольше апреля.

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«В случае кризиса экспортный поток (нефть, газ) никуда не денется. Косвенные сигналы говорят о том, что удастся договориться на рынке нефти и приподнять ее от тех минимумов, которые мы видим сейчас. Тем более, что нынешние минимумы никому не выгодны: ни России, ни Саудовской Аравии, ни США, ни другим нефтедобывающим странам. И если это удастся сделать, это будет большим взносом в копилку восстановления российской экономики после коронавирусного кризиса», - отмечает он.

Что касается структуры импорта, то его уменьшение позитивно сказывается на курсе рубля.

«Практически, получается, что экономика сама приходит в некий, хоть и условный, но баланс», - поясняет экономист.

Сложившаяся ситуация будет критичной прежде всего для закредитованных предприятий, которые не имеют запасов прочности в виде сбережений. Остальные, отмечает Диденко, должны выстоять, если карантин не продлится дольше конца апреля.

«Если он захватит конец апреля и далее продлится неопределенный срок, ситуация может быть сложнее. Потому что ни у предприятий, ни тем более у граждан нет запаса прочности и сбережений выдерживать это», - подытожил он.

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