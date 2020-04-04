Авиакомпании отменили около 100 рейсов в Крым

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Российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье.

Такой вывод можно сделать, изучив онлайн табло аэропорта Симферополь. Там данную информацию подтверждают.

«Резкое сокращение ранее заявленных авиакомпаниями рейсов в аэропорту Симферополь фиксируется с начала апреля. Мы ожидаем, что количество отмен будет расти. Например, в это воскресенье авиакомпании в аэропорту Симферополь отменят сразу 52 рейса – около 65% от их общего количества», - сообщили в аэропорту.

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Исходя из данных онлайн табло, в пятницу и субботу авиакомпании отменили 42 рейса.

При этом в аэропорту прогнозируют, что это еще не конец.

«На фоне ситуации с коронавирусной инфекцией масштабные сокращения полетов в Крым будут продолжаться. Представители авиакомпаний активно работают с пассажирами по возврату и переоформлению билетов», - подчеркнули в аэропорту Симферополь.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Больше половины автостанций Крыма прекратили работу. Больше половины автостанций и автовокзалов в Крыму прекратили работу.

Вчера : Блокпосты на въездах в Севастополь остаются. Пропускные пункты на въездах в Севастополь продолжат работу до 13 апреля – пока не будет снят режим обязательной самоизоляции.

Вчера : Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

Вчера : В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми. Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.