Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Симеизе казаки в противогазах дезинфицируют общественные места В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах В Крыму не выявлено новых зараженных коронавирусом В Севастополе выдали 14 тысяч пропусков для перемещения по городу Экономисты рассказали что будет после коронавируса

Авиакомпании отменили около 100 рейсов в Крым

Суббота
4 апреля 2020
08:41

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


Российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье.

Такой вывод можно сделать, изучив онлайн табло аэропорта Симферополь. Там данную информацию подтверждают.

«Резкое сокращение ранее заявленных авиакомпаниями рейсов в аэропорту Симферополь фиксируется с начала апреля. Мы ожидаем, что количество отмен будет расти. Например, в это воскресенье авиакомпании в аэропорту Симферополь отменят сразу 52 рейса – около 65% от их общего количества», - сообщили в аэропорту.

Читайте: В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров

Исходя из данных онлайн табло, в пятницу и субботу авиакомпании отменили 42 рейса.

При этом в аэропорту прогнозируют, что это еще не конец.

«На фоне ситуации с коронавирусной инфекцией масштабные сокращения полетов в Крым будут продолжаться. Представители авиакомпаний активно работают с пассажирами по возврату и переоформлению билетов», - подчеркнули в аэропорту Симферополь.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Больше половины автостанций Крыма прекратили работу. Больше половины автостанций и автовокзалов в Крыму прекратили работу.

Вчера: Блокпосты на въездах в Севастополь остаются. Пропускные пункты на въездах в Севастополь продолжат работу до 13 апреля – пока не будет снят режим обязательной самоизоляции.

Вчера: Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

Вчера: В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми. Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/4/aviakompanii-otmenili-okolo-100-reisov-v-krym-129870/

 
 

Транспорт Крыма

Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте

Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте

Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым

Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым

Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены

Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.