Аксенов: сезон в Крыму может состояться только при одном условии

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Курортный сезон в Крыму состоится, только если крымчане не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19 заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Я вчера интервью давал, и меня спросили про курортный сезон. Не могу я сказать, будет он или не будет. Зачем нам привязываться к этой ситуации, если мы не понимаем, как будет развиваться ситуация? Это зависит от нас и от всех крымчан, если будем по домам сидеть – есть высокий шанс, что все закончиться быстро и сезон состоится», - сказал Сергей Аксенов.

Как ранее сообщалось, на полуострове до 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Исключение введено только для лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

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По прогнозам правительства РК, к 6 апреля загрузка средств размещения составит не более 3%. Однако, все равно были выявлены отели, которые принимали туристов, несмотря на действующий запрет. Так, в Ялте был выявлен нелегальный мини-отель и факт пребывания туристов в частном секторе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 3 апреля 2020 : В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые. К 6 апреля загрузка мест размещения составит 3%. Однако некоторые нелегально работающие мини-отели продолжают принимать посетителей.

Пятница, 3 апреля 2020 : Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным. Пандемия коронавируса и жесткие меры самоизоляции серьезно ударили по мелкому и среднему бизнесу. Тысячи крымских предпринимателей вынуждены были закрыть бизнес и несут огромные убытки. Особенно сложно тем, кто работал в туристической сфере. Уже сейчас есть опасения, что курортный сезон этим летом будет сорван.

Четверг, 2 апреля 2020 : Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым. Основной поток туристов, находящихся в настоящее время в санаториях и пансионатах Крыма, покинут полуостров до 6 апреля.

Четверг, 2 апреля 2020 : Ялтинские отели масштабно нарушают карантин. Гостиницы в городском округе Ялта продолжают прием граждан, несмотря на действующие ограничения, введенные в крыму из-за коронавируса.