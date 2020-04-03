Власти Крыма советуют шить медицинские маски самостоятельно

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В Республику Крым не поставляются медицинские маски, поэтому это средство защиты уже в дефиците.

Об этом заявил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю Василий Климов.

«К сожалению, по данным оперативного мониторинга, который мы проводим в отношении целой сети аптечных организаций, оптовой и розничной торговли, - официально поступлений нет», - сообщил Климов.

В качестве решения вопроса глава регионального Росздравнадзора посоветовал крымчанам шить маски самостоятельно.

«Инструкция есть на сайте Роспотребнадзора. Маска многоразовая, необходимо пошить несколько и при выходе за пределы своего жилища этой маской воспользоваться. Пока на сегодняшний день ситуация такая, мы говорим так, как есть», - заключил он.

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Дефицит масок подтвердил и председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк, отметив, что такая ситуация складывается не только на полуострове, но и во многих других субъектах РФ.

«Если сам пошьешь маску, она, действительно, может быть даже более качественной, чем фабричная, - считает Юрий Гоцанюк. – Поэтому, уважаемые крымчане, я считаю, что если есть возможность, (необходимо - ред.) пошить маски самим в целях вашей безопасности».

Ранее директор Центра оперативного реагирования при Совмине Татьяна Зверева отметила, что по итогам проверок в 14 районах Крыма в некоторых населенных пунктах люди свободно гуляют по улицам и набережным, при этом многие – без медицинских масок.

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