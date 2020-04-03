В ЗАГСах Крыма временно регистрируют только рождения и смерти

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Отделы ЗАГС Крыма переходят на особый режим работы. Приостановлены государственные регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме первичных регистраций актов о рождении и смерти, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.

Отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма переходят на особый режим работы в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Так, согласно постановлению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, на данный момент приостановлены государственные регистрации актов гражданского состояния по всем видам за исключением первичных регистраций актов о рождении и смерти.

Министерство юстиции Республики Крым убедительно просит обращаться в органы ЗАГС исключительно в случае острой необходимости, и напоминает, что вся необходимая документация имеется в разделе «Департамент ЗАГС» сайта Минюста — must.rk.gov.ru, и доступна по мобильным телефонам отдела организационно-правовой, аналитической работы по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния + 7 (978) 000-03-83, отдела формирования, учета, хранения и выдачи документов о государственной регистрации актов гражданского состояния + 7 (978) 000-03-63.

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