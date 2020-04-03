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В Севастополе снизят налоги для пострадавших от пандемии бизнесменов

Пятница
3 апреля 2020
10:27

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


В Севастополе снизят налоги для пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Законодательного собрания города. Законопроект был принят единогласно сразу в первом и втором чтениях.

В частности, решено было ввести льготное налогообложение для отраслей, которые сильнее всего пострадали от режима самоизоляции, а также для тех отраслей, которые занимаются жизнеобеспечением города. Всего под эти категории попадают 16 видов деятельности, среди них: транспорт, гостиничный бизнес, сферы общественного питания, культуры, спорта, досуга, туристические и отдельные бытовые услуги.

Согласно законопроекту, планируется в два раза уменьшить налоговый коэффициент на максимальный размер потенциально возможного дохода, в два раза уменьшить ставку на единый доход на вмененный доход по некоторым видам предпринимательской деятельности, а также сократить налоговые ставки для упрощенной системы налогообложения.

Жаркие споры среди парламентариев вызвал список предпринимателей, которым положены налоговые льготы – в него вошли далеко не все виды деятельности, пострадавшие от жестких мер самоизоляции.

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«Кто придумал вычленить одни виды деятельности, а другие нет? Мы устанавливаем льготы на прокат велосипедов, водных лыж и скутеров, а репетиторству не устанавливаем! Но сейчас все дома сидят, все без работы», – подчеркнула депутат Татьяна Лобач.

Также она предложила оказать более действенные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, иначе предпринимателям придется уволить своих сотрудников. В частности, установить минимальный коэффициент для тех, кто платит налог на землю.

«Земля сейчас простаивает, не используется в коммерческих целях. Если мы этого не сделаем, то все деньги предпринимателей будут уходить на налог на землю», – пояснила Лобач.

Врио губернатора Михаил Развожаев и председатель Заксобрания Владимир Немцев согласились, что перечень предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, не полный и в скором времени должен быть подготовлен второй – расширенный. Соответствующие меры поддержки также пообещали учесть в новом законопроекте.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 1 апреля 2020: Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму. В Республике Крым ожидают рост цен на мясные и колбасные изделия к Пасхе и майским праздникам.

Среда, 1 апреля 2020: Госдума РФ одобрила законопроект об упрощении системы госзакупок в Крыму. Государственная дума одобрила в окончательном чтении разработанный по поручению президента России законопроект об упрощении системы государственных закупок в Крыму.

Понедельник, 30 марта 2020: Цена на нефть побила рекорд, рубль продолжает падение. Цена нефти WTI на фоне пандемии коронавируса упала ниже 20 долларов за баррель.

Воскресенье, 29 марта 2020: Крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику. В преддверии вынужденных каникул крымчане решили обналичить свои банковские вклады в магазинах электроники и бытовой техники.

 

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