В Севастополе снизят налоги для пострадавших от пандемии бизнесменов

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В Севастополе снизят налоги для пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Законодательного собрания города. Законопроект был принят единогласно сразу в первом и втором чтениях.

В частности, решено было ввести льготное налогообложение для отраслей, которые сильнее всего пострадали от режима самоизоляции, а также для тех отраслей, которые занимаются жизнеобеспечением города. Всего под эти категории попадают 16 видов деятельности, среди них: транспорт, гостиничный бизнес, сферы общественного питания, культуры, спорта, досуга, туристические и отдельные бытовые услуги.

Согласно законопроекту, планируется в два раза уменьшить налоговый коэффициент на максимальный размер потенциально возможного дохода, в два раза уменьшить ставку на единый доход на вмененный доход по некоторым видам предпринимательской деятельности, а также сократить налоговые ставки для упрощенной системы налогообложения.

Жаркие споры среди парламентариев вызвал список предпринимателей, которым положены налоговые льготы – в него вошли далеко не все виды деятельности, пострадавшие от жестких мер самоизоляции.

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«Кто придумал вычленить одни виды деятельности, а другие нет? Мы устанавливаем льготы на прокат велосипедов, водных лыж и скутеров, а репетиторству не устанавливаем! Но сейчас все дома сидят, все без работы», – подчеркнула депутат Татьяна Лобач.

Также она предложила оказать более действенные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, иначе предпринимателям придется уволить своих сотрудников. В частности, установить минимальный коэффициент для тех, кто платит налог на землю.

«Земля сейчас простаивает, не используется в коммерческих целях. Если мы этого не сделаем, то все деньги предпринимателей будут уходить на налог на землю», – пояснила Лобач.

Врио губернатора Михаил Развожаев и председатель Заксобрания Владимир Немцев согласились, что перечень предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, не полный и в скором времени должен быть подготовлен второй – расширенный. Соответствующие меры поддержки также пообещали учесть в новом законопроекте.

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