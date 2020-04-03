В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19 сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
Ранее в республике выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. Всего в республике выявлено 18 случаев заболевания.
«Сегодня будут выписаны двое. Никто из выявленных зараженных не находится в тяжелом состоянии», - отчитался министр.
По данным Минздрава, всего под медицинским наблюдением находится 2998 человек, из них под динамическим наблюдением 2915 человек. В обсерваторе находится 15 человек.
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Чемоданов отметил, что во вторник в Ялте откроется еще один обсерватор
«В обсерваторе Ялты полностью укомплектован штат. Осталось немного доделать площадку для санитарной обработки транспорта и ко вторнику он должен быть готов. В Керчи ведутся переговоры по организации обсерватора», - сказал глава крымского Минздрава.
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