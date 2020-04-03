В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Два нарушителя режима самоизоляции в Крыму помещены в обсерватор Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян

В пятницу из медучреждений Крыма будут выписаны два человека, у которых ранее выявили коронавирус.

Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19 сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Ранее в республике выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. Всего в республике выявлено 18 случаев заболевания.

«Сегодня будут выписаны двое. Никто из выявленных зараженных не находится в тяжелом состоянии», - отчитался министр.

По данным Минздрава, всего под медицинским наблюдением находится 2998 человек, из них под динамическим наблюдением 2915 человек. В обсерваторе находится 15 человек.

Читайте: За прошедшие сутки в Крыму выявили 123 нарушения карантина

Чемоданов отметил, что во вторник в Ялте откроется еще один обсерватор

«В обсерваторе Ялты полностью укомплектован штат. Осталось немного доделать площадку для санитарной обработки транспорта и ко вторнику он должен быть готов. В Керчи ведутся переговоры по организации обсерватора», - сказал глава крымского Минздрава.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму рассказали подробности о двух новых зараженных коронавирусом. Один из заболевших коронавиурсом в Крыму – местный житель, второй – москвич.

Сегодня : Отдыхающие принесли в Крым новые случаи заражения коронавирусом. В Крыму официально подтверждены еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня : Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами. Постоянное применение дезинфицирующих средств на основе спирта, связанное с пандемией коронавируса в мире, может привести к дерматиту.

Сегодня : Власти Крыма советуют шить медицинские маски самостоятельно. В Республику Крым не поставляются медицинские маски, поэтому это средство защиты уже в дефиците.