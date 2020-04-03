В Крыму все-таки решили отменить ярмарки

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В Крыму из-за ужесточения мер по самоизоляции прекратят работать ярмарки.

Об этом сообщили в Министерстве промышленной политики региона.

«Все действуют в соответствии с указом главы республики. На ярмарки никто не идет, не должны идти. И ярмарки не будут проводиться», - пояснили в ведомстве, объяснив это необходимостью соблюдать «жесткие ограничительные меры».

30 марта на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом глава республики заявлял, что ярмарки нужны как «инструмент для снижения цен», однако пригрозил запретить их, если там не будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические мероприятия.

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«Если мы не сможем выполнить все моменты, связанные с изоляцией граждан, соблюдение дистанции, мер безопасности, то ярмарок не будет», - пояснил Аксенов.

Вице-премьер республики Андрей Рюмшин при этом отмечал, что многие фермеры «готовы развозить продукцию по домам».

Ранее в правительстве Крыма сравнили крымские цены на продукты с краснодарскими и пришли к выводу, что основные продукты питания в республике стоят меньше, чем в соседнем регионе.

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