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В Крыму все-таки решили отменить ярмарки

Пятница
3 апреля 2020
08:18

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


В Крыму из-за ужесточения мер по самоизоляции прекратят работать ярмарки.

Об этом сообщили в Министерстве промышленной политики региона.

«Все действуют в соответствии с указом главы республики. На ярмарки никто не идет, не должны идти. И ярмарки не будут проводиться», - пояснили в ведомстве, объяснив это необходимостью соблюдать «жесткие ограничительные меры».

30 марта на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом глава республики заявлял, что ярмарки нужны как «инструмент для снижения цен», однако пригрозил запретить их, если там не будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические мероприятия.

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«Если мы не сможем выполнить все моменты, связанные с изоляцией граждан, соблюдение дистанции, мер безопасности, то ярмарок не будет», - пояснил Аксенов.

Вице-премьер республики Андрей Рюмшин при этом отмечал, что многие фермеры «готовы развозить продукцию по домам».

Ранее в правительстве Крыма сравнили крымские цены на продукты с краснодарскими и пришли к выводу, что основные продукты питания в республике стоят меньше, чем в соседнем регионе.

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Вчера: Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам. Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов закрывать въезд в страну всем россиянам, которые посещали Крым.

Вчера: Аксенов предупредил о возможном изменении мер по борьбе с пандемией. В Республике Крым ограничительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса будут меняться в зависимости от ситуации.

Вчера: ЕДДС будет выдавать пропуска работающим севастопольцам. Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя взяла на себя функцию оформления и выдачи пропусков для передвижения по городу работающих граждан на период строгих ограничительных мер по обязательной самоизоляции населения.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-krymu-vsetaki-reshili-otmenit-yarmarki-129829/

 
 

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