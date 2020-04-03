В Крыму все-таки решили отменить ярмарки

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами Стало известно для чего крымчанам позволят покидать дома Власти Крыма советуют шить медицинские маски самостоятельно
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020
Об этом сообщили в Министерстве промышленной политики региона.
«Все действуют в соответствии с указом главы республики. На ярмарки никто не идет, не должны идти. И ярмарки не будут проводиться», - пояснили в ведомстве, объяснив это необходимостью соблюдать «жесткие ограничительные меры».
30 марта на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом глава республики заявлял, что ярмарки нужны как «инструмент для снижения цен», однако пригрозил запретить их, если там не будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Читайте: Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы
«Если мы не сможем выполнить все моменты, связанные с изоляцией граждан, соблюдение дистанции, мер безопасности, то ярмарок не будет», - пояснил Аксенов.
Вице-премьер республики Андрей Рюмшин при этом отмечал, что многие фермеры «готовы развозить продукцию по домам».
Ранее в правительстве Крыма сравнили крымские цены на продукты с краснодарскими и пришли к выводу, что основные продукты питания в республике стоят меньше, чем в соседнем регионе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Стало известно для чего крымчанам позволят покидать дома. Крымчанам позволят покидать дома, чтобы помочь своим пожилым родственникам.
Вчера: Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам. Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов закрывать въезд в страну всем россиянам, которые посещали Крым.
Вчера: Аксенов предупредил о возможном изменении мер по борьбе с пандемией. В Республике Крым ограничительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса будут меняться в зависимости от ситуации.
Вчера: ЕДДС будет выдавать пропуска работающим севастопольцам. Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя взяла на себя функцию оформления и выдачи пропусков для передвижения по городу работающих граждан на период строгих ограничительных мер по обязательной самоизоляции населения.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-krymu-vsetaki-reshili-otmenit-yarmarki-129829/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:01 Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в Крыму
09:33 В Керчи задержан серийный похититель велосипедов
09:13 Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным
09:12 Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе
09:05 Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами
09:02 Сотрудники крымской фирмы осуждены за продажу просроченных продуктов
08:51 Стало известно для чего крымчанам позволят покидать дома
08:18 В Крыму все-таки решили отменить ярмарки