В Крыму ветеринарного врача обвиняют в вакцинации «на бумаге» ради премии

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по факту служебного подлога ветеринарным врачом, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ветеринарного врача Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» по ч. 1 ст. 292 УК Российской Федерации (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности).

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По версии следствия, обвиняемая, являясь ветеринарным врачом, в октябре — ноябре 2018 года внесла заведомо ложные сведения в акты вакцинации и обработки животных о проведении на территории Бахчисарайского района мероприятий по вакцинации животных с целью получения выплат стимулирующего характера.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 292 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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