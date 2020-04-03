В Крыму ветеринарного врача обвиняют в вакцинации «на бумаге» ради премии

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020
Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ветеринарного врача Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» по ч. 1 ст. 292 УК Российской Федерации (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности).
Читайте: Выдававшей себя за госслужащего крымчанке грозит пять лет тюрьмы
По версии следствия, обвиняемая, являясь ветеринарным врачом, в октябре — ноябре 2018 года внесла заведомо ложные сведения в акты вакцинации и обработки животных о проведении на территории Бахчисарайского района мероприятий по вакцинации животных с целью получения выплат стимулирующего характера.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 292 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе. Полиция Крыма намерена оштрафовать жителя полуострова за опубликованный в социальных сетях блог по коронавирусу.
Сегодня: Сотрудники крымской фирмы осуждены за продажу просроченных продуктов. Белогорский районный суд вынес приговор группе лиц за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Вчера: Силовики перекроют доступ на набережную Ялты. Ялтинские власти вынуждены усилить режимные мероприятия.
Вчера: Как в Крыму ловят нарушителей карантина. Сотрудники полиции проводят в Крыму рейды по контролю за выполнением требований карантинных мероприятий.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-krymu-veterinarnogo-vracha-obvinyajut-v-vaktsinatsii-na-bumage-radi-premii-129833/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:30 В ЗАГСах Крыма временно регистрируют только рождения и смерти
13:47 В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек
13:10 В Крыму ветеринарного врача обвиняют в вакцинации «на бумаге» ради премии
12:59 Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым
12:40 Почти 140 студентов-медиков в Крыму вышли на помощь врачам
12:26 Расширен список организаций Крыма, которым разрешено работать в изоляции
12:11 Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки
11:39 В Крыму устроили нелегальную ночную охоту на волка