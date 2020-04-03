Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму ветеринарного врача обвиняют в вакцинации «на бумаге» ради премии

Пятница
3 апреля 2020
13:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по факту служебного подлога ветеринарным врачом, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ветеринарного врача Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» по ч. 1 ст. 292 УК Российской Федерации (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности).

Читайте: Выдававшей себя за госслужащего крымчанке грозит пять лет тюрьмы

По версии следствия, обвиняемая, являясь ветеринарным врачом, в октябре — ноябре 2018 года внесла заведомо ложные сведения в акты вакцинации и обработки животных о проведении на территории Бахчисарайского района мероприятий по вакцинации животных с целью получения выплат стимулирующего характера.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 292 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе. Полиция Крыма намерена оштрафовать жителя полуострова за опубликованный в социальных сетях блог по коронавирусу.

Сегодня: Сотрудники крымской фирмы осуждены за продажу просроченных продуктов. Белогорский районный суд вынес приговор группе лиц за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Вчера: Силовики перекроют доступ на набережную Ялты. Ялтинские власти вынуждены усилить режимные мероприятия.

Вчера: Как в Крыму ловят нарушителей карантина. Сотрудники полиции проводят в Крыму рейды по контролю за выполнением требований карантинных мероприятий.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-krymu-veterinarnogo-vracha-obvinyajut-v-vaktsinatsii-na-bumage-radi-premii-129833/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе

Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе

Силовики перекроют доступ на набережную Ялты

Силовики перекроют доступ на набережную Ялты

СК возбудил уголовное дело в отношении напавших на полицейских ялтинцев

СК возбудил уголовное дело в отношении напавших на полицейских ялтинцев

На Крымском мосту уже работает блокпост

На Крымском мосту уже работает блокпост

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.