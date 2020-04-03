В Крыму устроили нелегальную ночную охоту на волка

Госинспекторами Минприроды Крыма выявлена и пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов на территории Белогорского района, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым вблизи села Новоалександровка Белогорского района на территории закрепленного охотничьего угодья Белогорский районный филиал РОО «КРООР» в ночное время выявлена и пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов с применением запрещенных орудий охоты.

Охота осуществлялась на волка, в запрещенные сроки, без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также с применением прибора ночного видения.В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъято два охотничьих ружья и прибор ночного видения.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает гостям и жителям Республики Крым о необходимости соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении охоты и ведении охотхозяйственной деятельности.

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Справка: Статья 8.37 ч. 1, 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты — влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

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