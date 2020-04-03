В Крыму устроили нелегальную ночную охоту на волка

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Белогорск
Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020
Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым вблизи села Новоалександровка Белогорского района на территории закрепленного охотничьего угодья Белогорский районный филиал РОО «КРООР» в ночное время выявлена и пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов с применением запрещенных орудий охоты.
Охота осуществлялась на волка, в запрещенные сроки, без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также с применением прибора ночного видения.В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъято два охотничьих ружья и прибор ночного видения.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает гостям и жителям Республики Крым о необходимости соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении охоты и ведении охотхозяйственной деятельности.
Читайте: Какой сегодня праздник 3 апреля
Справка: Статья 8.37 ч. 1, 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты — влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек. Современные проблемы требуют современных решений: жительница Крыма сориентировалась и вышла на прогулку с маленьким ребенком в коляске на крышу многоэтажного дома.
Сегодня: Какой сегодня праздник 3 апреля. Сегодня, 3 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вчера: Какой сегодня праздник 2 апреля. Сегодня, 2 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Среда, 1 апреля 2020: «Парад тюльпанов» в Никитском Ботаническом саду проводится виртуально. Каждый год к «Параду тюльпанов» сотрудники ботанического сада высаживают огромное количество луковиц тюльпанов.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-krymu-ustroili-nelegalnuju-nochnuju-ohotu-na-volka-129823/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:30 В ЗАГСах Крыма временно регистрируют только рождения и смерти
13:47 В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек
13:10 В Крыму ветеринарного врача обвиняют в вакцинации «на бумаге» ради премии
12:59 Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым
12:40 Почти 140 студентов-медиков в Крыму вышли на помощь врачам
12:26 Расширен список организаций Крыма, которым разрешено работать в изоляции
12:11 Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки
11:39 В Крыму устроили нелегальную ночную охоту на волка