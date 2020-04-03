В Крыму рассказали подробности о двух новых зараженных коронавирусом

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Один из заболевших коронавиурсом в Крыму – местный житель, второй – москвич.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рассказала Главный санитарный врач РК Наталья Пеньковская.

«Один из заболевших – крымчанин, прибывший из Москвы, второй - житель Москвы, приехавший к родственникам в Крым. Таким образом, по состоянию на сегодня - 18 заболевших. Лица эти прилетели на территорию Крыма через наш международный аэропорт. Ближайшие их контакты госпитализированы в стационары. Списки контактных лиц уже установлены и сегодня они будут переданы под динамическое медицинское наблюдение и будет проведено лабораторное обследование», - рассказала Наталья Пеньковская.

Кроме того, власти Крыма ищут пассажиров автобуса, в котором ехал один из зараженных.

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«Что касается автобусного рейса, на котором один из заболевших добирался из Симферополя в Керчь, то мы будем искать граждан, которые находились в нем. По данным зараженным круг контактных лиц определен, за исключением пассажиров этого автобуса», - сказала Наталья Пеньковская.

Таким образом, в больницах Крыма продолжается лечение 23 зараженных, из них пять - в Севастополе. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 3 апреля там не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

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