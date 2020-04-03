В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые

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К 6 апреля загрузка мест размещения составит 3%. Однако некоторые нелегально работающие мини-отели продолжают принимать посетителей.

Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заявила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

«С 28 марта обследовали 210 средств размещения, в том числе 91 в Ялте. Везде проводились меры профилактики. У нас происходит отток: на 6 апреля мы ожидаем загрузку всего три процента. Это люди, у которых были куплены путевки до ухудшения эпидситуации и заселились до наступления срока указа», - отчиталась Кивико.

Хотя все легальные средства размещения осуществляют карантинные мероприятия, выявлены несколько случаев работы нелегальных мини-отелей. В связи с этим власти Крыма начали мониторить сайты бронирования.

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«Мы установили, что есть мини-отель, который продолжает заселять отдыхающих. Это незарегистрированное малое средство. Кроме того, 30 марта жители Москвы разместились в частном секторе с помощью интернета», - сказала вице-премьер.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить контроль за такими отелями и домами отдыха: «Так не будет, что кому-то кризис, а кому-то мать родная».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным. Пандемия коронавируса и жесткие меры самоизоляции серьезно ударили по мелкому и среднему бизнесу. Тысячи крымских предпринимателей вынуждены были закрыть бизнес и несут огромные убытки. Особенно сложно тем, кто работал в туристической сфере. Уже сейчас есть опасения, что курортный сезон этим летом будет сорван.

Вчера : Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым. Основной поток туристов, находящихся в настоящее время в санаториях и пансионатах Крыма, покинут полуостров до 6 апреля.

Вчера : Ялтинские отели масштабно нарушают карантин. Гостиницы в городском округе Ялта продолжают прием граждан, несмотря на действующие ограничения, введенные в крыму из-за коронавируса.

Среда, 1 апреля 2020 : «Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна. Руководство отеля «Ялта-Интурист» подтвердило закрытие пяти ресторанов и бассейна и заверило, что 28 марта точки общепита работали уже на вынос.