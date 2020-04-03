В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек

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Современные проблемы требуют современных решений: жительница Крыма сориентировалась и вышла на прогулку с маленьким ребенком в коляске на крышу многоэтажного дома.

Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

— Отличное решение! Ребенок в коляске полностью закрыт. Людей нет – можно ходить спокойно и дышать свежим воздухом, — поддержали женщину в комментариях.Также пользователи соцсети отметили, что есть дети, которые засыпают только в коляске на ходу и подчеркнули, что это отличный выход из ситуации.

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