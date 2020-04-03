Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В ЗАГСах Крыма временно регистрируют только рождения и смерти Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым Почти 140 студентов-медиков в Крыму вышли на помощь врачам Расширен список организаций Крыма, которым разрешено работать в изоляции Из-за режима самоизоляции крымчане стали тратить больше электроэнергии

В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек

Пятница
3 апреля 2020
13:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Современные проблемы требуют современных решений: жительница Крыма сориентировалась и вышла на прогулку с маленьким ребенком в коляске на крышу многоэтажного дома.

Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

— Отличное решение! Ребенок в коляске полностью закрыт. Людей нет – можно ходить спокойно и дышать свежим воздухом, — поддержали женщину в комментариях.Также пользователи соцсети отметили, что есть дети, которые засыпают только в коляске на ходу и подчеркнули, что это отличный выход из ситуации.

Читайте: Такой карантин: сельхозярмарки в Крыму продолжают работу

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму устроили нелегальную ночную охоту на волка. Госинспекторами Минприроды Крыма выявлена и пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов на территории Белогорского района, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Сегодня: Какой сегодня праздник 3 апреля. Сегодня, 3 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера: Какой сегодня праздник 2 апреля. Сегодня, 2 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Среда, 1 апреля 2020: «Парад тюльпанов» в Никитском Ботаническом саду проводится виртуально. Каждый год к «Параду тюльпанов» сотрудники ботанического сада высаживают огромное количество луковиц тюльпанов.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-krymu-mamashi-v-samoizolyatsii-gulyajut-s-detmi-na-kryshah-mnogoetazhek-129838/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 3 апреля

Какой сегодня праздник 3 апреля

Какой сегодня праздник 2 апреля

Какой сегодня праздник 2 апреля

Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира

Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.