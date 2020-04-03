В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
— Отличное решение! Ребенок в коляске полностью закрыт. Людей нет – можно ходить спокойно и дышать свежим воздухом, — поддержали женщину в комментариях.Также пользователи соцсети отметили, что есть дети, которые засыпают только в коляске на ходу и подчеркнули, что это отличный выход из ситуации.
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Среда, 1 апреля 2020: «Парад тюльпанов» в Никитском Ботаническом саду проводится виртуально. Каждый год к «Параду тюльпанов» сотрудники ботанического сада высаживают огромное количество луковиц тюльпанов.
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