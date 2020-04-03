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Происшествия -> Криминал

В Керчи задержан серийный похититель велосипедов

Пятница
3 апреля 2020
09:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Керченскими оперативниками установлен подозреваемый в совершении серии краж двухколесного транспорта. На счету вора – семь велосипедов, в том числе детский, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе расследования уголовного дела следователями установлена причастность 30-летнего ранее судимого керчанина к семи преступлениям. Кражи двухколесного транспорта, в том числе детского велосипеда, совершались в разное время и в разных местах. Часть велосипедов была похищена с лодочного кооператива, а часть — из подъездов жилых домов. Некоторые транспортные средства были оборудованы противоугонными средствами.

Похищенное имущество злоумышленник хранил у себя дома и в подсобном помещении.

Два велосипеда он успел продать на рынке, один — подарить своей знакомой.

Подаренный велосипед, а также остальные похищенные двухколесные транспортные средства изъяты полицейскими у злоумышленника и возвращены законным владельцам.Обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью.

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Следственным отделом УМВД России по г. Керчи гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, п.«в» ч.2 ст.158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа — до лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Вчера: В Симферополе злоумышленники вскрыли автомобиль, чтобы украсть пряники. В крымской столице ночью неизвестные разбили стекло у припаркованной на набережной Газели, чтобы украсть магнитофон, антирадар, зарядку и пряники.

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Среда, 1 апреля 2020: В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик. В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.

Среда, 1 апреля 2020: В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне. Полиция Симферополя задержала 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление, по делу об угоне.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-kerchi-zaderzhan-seriinyi-pohititel-velosipedov-129806/

 
 

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