В Керчи задержан серийный похититель велосипедов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Керчь
Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020
В ходе расследования уголовного дела следователями установлена причастность 30-летнего ранее судимого керчанина к семи преступлениям. Кражи двухколесного транспорта, в том числе детского велосипеда, совершались в разное время и в разных местах. Часть велосипедов была похищена с лодочного кооператива, а часть — из подъездов жилых домов. Некоторые транспортные средства были оборудованы противоугонными средствами.
Похищенное имущество злоумышленник хранил у себя дома и в подсобном помещении.
Два велосипеда он успел продать на рынке, один — подарить своей знакомой.
Подаренный велосипед, а также остальные похищенные двухколесные транспортные средства изъяты полицейскими у злоумышленника и возвращены законным владельцам.Обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью.
Читайте: Российский подросток «развел» крымчанку на деньги через интернет
Следственным отделом УМВД России по г. Керчи гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, п.«в» ч.2 ст.158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа — до лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Симферополе злоумышленники вскрыли автомобиль, чтобы украсть пряники. В крымской столице ночью неизвестные разбили стекло у припаркованной на набережной Газели, чтобы украсть магнитофон, антирадар, зарядку и пряники.
Вчера: Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, который два года назад обманул пенсионерку на сумму более 1,5 млн рублей.
Среда, 1 апреля 2020: В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик. В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.
Среда, 1 апреля 2020: В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне. Полиция Симферополя задержала 34-летний житель Узбекистана, ранее судимый за имущественное преступление, по делу об угоне.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-kerchi-zaderzhan-seriinyi-pohititel-velosipedov-129806/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:01 Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в Крыму
09:33 В Керчи задержан серийный похититель велосипедов
09:13 Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным
09:12 Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе
09:05 Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами
09:02 Сотрудники крымской фирмы осуждены за продажу просроченных продуктов
08:51 Стало известно для чего крымчанам позволят покидать дома
08:18 В Крыму все-таки решили отменить ярмарки