В Керчи задержан серийный похититель велосипедов

Керченскими оперативниками установлен подозреваемый в совершении серии краж двухколесного транспорта. На счету вора – семь велосипедов, в том числе детский, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе расследования уголовного дела следователями установлена причастность 30-летнего ранее судимого керчанина к семи преступлениям. Кражи двухколесного транспорта, в том числе детского велосипеда, совершались в разное время и в разных местах. Часть велосипедов была похищена с лодочного кооператива, а часть — из подъездов жилых домов. Некоторые транспортные средства были оборудованы противоугонными средствами.

Похищенное имущество злоумышленник хранил у себя дома и в подсобном помещении.

Два велосипеда он успел продать на рынке, один — подарить своей знакомой.

Подаренный велосипед, а также остальные похищенные двухколесные транспортные средства изъяты полицейскими у злоумышленника и возвращены законным владельцам.Обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью.

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Следственным отделом УМВД России по г. Керчи гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, п.«в» ч.2 ст.158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа — до лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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