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В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми

Пятница
3 апреля 2020
17:50

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Самолеты прилетают заполненными лишь на четверть.

«Средняя загрузка прилетавших 2 апреля самолетов составила 26% посадочных мест. На сегодня и завтра авиакомпаниями в аэропорту Симферополь уже отменено более 40 ранее запланированных рейсов», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Читайте: Как будет работать блокпост на Крымском мосту

Как ранее сообщалось, российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье. В пятницу и субботу было отменено суммарно 42 рейса, а в воскресение 52. То есть 65% от общего количества запланированных.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

Сегодня: Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян. Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.

Сегодня: Поток транспорта на Крымском мосту снизился в два раза из-за карантина. Власти Крыма фиксируют снижение потока автотранспорта на Крымском мосту.

Сегодня: Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым. Авиакомпании 3-4 апреля отменили 42 рейса на прилет и вылет в аэропорту Симферополь.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/v-aeroport-simferopol-samolety-priletajut-pochti-pustymi-129862/

 
 

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