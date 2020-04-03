В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Самолеты прилетают заполненными лишь на четверть.
«Средняя загрузка прилетавших 2 апреля самолетов составила 26% посадочных мест. На сегодня и завтра авиакомпаниями в аэропорту Симферополь уже отменено более 40 ранее запланированных рейсов», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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Как ранее сообщалось, российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье. В пятницу и субботу было отменено суммарно 42 рейса, а в воскресение 52. То есть 65% от общего количества запланированных.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.
Сегодня: Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян. Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.
Сегодня: Поток транспорта на Крымском мосту снизился в два раза из-за карантина. Власти Крыма фиксируют снижение потока автотранспорта на Крымском мосту.
Сегодня: Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым. Авиакомпании 3-4 апреля отменили 42 рейса на прилет и вылет в аэропорту Симферополь.
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