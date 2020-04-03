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Стройки в Севастополе не остановят даже во время самоизоляции

Пятница
3 апреля 2020
19:11

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


В Севастополе будут продолжаться работы на стройках даже в условиях обязательной самоизоляции, объявленной в городе.

Но всех рабочих по утрам будут осматривать медики: измерять температуру и выдавать маски.

«Несмотря на коронавирус, жизнь города продолжается. Важные социальные объекты и территории строить и приводить в порядок нужно, соблюдая все меры безопасности. Пока причин останавливать строительство объектов, от которых зависит жизнь города, нет», – сообщил сегодня вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

В частности, продолжается ремонт Большой Морской улицы. Сейчас там ведется укладка асфальта, протяжка кабелей, монтаж опор троллейбусной контактной сети. Рабочие, задействованные в ремонте, приехали в Севастополь в октябре прошлого года, ни одного случая заболевания у них пока не выявлено, сообщает пресс-служба правительства города.

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Кроме того, активно ведутся масштабные работы по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

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Вчера: В Керчи торговцев шаурмой передали в руки полиции. На рынках Керчи торговцы чебуреками, шаурмой и самсой вывесили объявление, что их продукция на вынос, но при этом рядом с торговыми точками находились столы, у которых было скопление людей.

Вчера: Строительство трассы «Таврида» в Крыму не будут останавливать из-за карантина. Работы по строительству трассы «Таврида» не будут останавливать на период карантина в Крыму.

Вчера: В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса. С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму на неделю остановлены все строительно-монтажные работы.

Вторник, 31 марта 2020: Определен подрядчик строительства новой автодороги Краснодар - Керчь. Федеральное казенное учреждение «Упрдор «Тамань» заключило контракт на строительство новой трассы Краснодар – Керчь протяженностью 119 км.

 

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