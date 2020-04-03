Стало известно для чего крымчанам позволят покидать дома

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Соответствующее изменение было внесено в указ Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Текст документа был опубликован на портале крымского правительства.
— Разрешается передвижение по территории Республики Крым: если товары первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему Указу, доставляются близкими родственниками, — указано в тексте документа.
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Сегодня: В Крыму все-таки решили отменить ярмарки. В Крыму из-за ужесточения мер по самоизоляции прекратят работать ярмарки.
Вчера: Украина готова закрыть въезд всем побывавшим в Крыму россиянам. Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов закрывать въезд в страну всем россиянам, которые посещали Крым.
Вчера: Аксенов предупредил о возможном изменении мер по борьбе с пандемией. В Республике Крым ограничительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса будут меняться в зависимости от ситуации.
Вчера: ЕДДС будет выдавать пропуска работающим севастопольцам. Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя взяла на себя функцию оформления и выдачи пропусков для передвижения по городу работающих граждан на период строгих ограничительных мер по обязательной самоизоляции населения.
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