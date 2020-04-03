Сотрудники крымской фирмы осуждены за продажу просроченных продуктов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Белогорск
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3 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Установлено, что в декабре 2016 года осужденные, являясь учредителем, директором и работниками предприятия, располагая информацией об истечении срока годности пищевых товаров, находившихся на хранении в складских помещениях предприятия, с целью получения материальной выгоды, вступили в предварительный сговор на хранение, перевозку и сбыт указанных товаров», – говорится в сообщении.
В течение октября – декабря 2017 года граждане продали просроченные продукты под видом товара надлежащего качества на сумму более 55 тыс рублей. Суд признал их виновными в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ – производство, хранение или перевозка в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
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«Приговором Белогорского районного суда осужденные признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления, учредителю и директору предприятия назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждому. Осужденным зачтен в срок отбывания наказания срок содержания под стражей, в связи с чем последние освобождены по отбытию срока наказания», – добавили в ведомстве.
Кроме того, трем работникам предприятия назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс рублей каждому, а еще два работникам оштрафованы на сумму 100 тыс рублей каждый. Приговор в законную силу не вступил.
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