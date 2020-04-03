Россия проводит масштабное учение авиации и сил ПВО в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
«По замыслу учения силы авиации и ПВО, дислоцированные в Крыму, выполняют задачи по противовоздушной обороне полуострова, а авиация, базирующаяся на аэродромах ЮВО на материке, выполняет действия наступательного характера. Подразделения в наступлении стремятся к завоеванию господства в воздухе, отрабатывают нанесение бомбовых и ракетных ударов по мишенным позициям на межвидовом полигоне Опук», – говорится в сообщении.
Экипажи самолетов ЧФ и ЮВО в обороне, действуя с аэродромов в Крыму, осуществляют прикрытие боевых расчетов С-400 «Триумф» и выполняют задачи по отражению массированного ракетного авиаудара условного противника. В свою очередь аэродромные службы противоборствующих сторон отрабатывают различные способы восстановления боеспособности авиационной техники и летного состава с применением нестандартных подходов.
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Практические действия сил фиксируются комплексами объективного контроля в районе боевого применения. Анализ данных, от средств контроля будет использован командованием ЮВО при оценке эффективности действий сил. В двустороннем учении задействовано более 20 самолетов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.
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