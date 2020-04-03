Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян

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Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в правительстве РФ и авиационной отрасли.

Застрявшие по всему миру россияне теперь не смогут вернуться домой. Ранее был разработан план и составлены списки сограждан, которые должны быть вывезены до седьмого апреля, однако теперь они неактуальны.

Так, уже отменили рейс в Нью-Йорк и обратно. Самолет «Аэрофлота» не выпустили перед самым вылетом, когда лайнер уже находился на полосе. Аналогичные рейсы должны были совершится из Перу, Германии, Таиланда, Японии, США и некоторых других стран.

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Также издание пишет, что рейс в Нью-Йорк был отменен из-за того, что власти приняли решение не впускать россиян в Москву на обратном рейсе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

Сегодня : В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми. Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня : Поток транспорта на Крымском мосту снизился в два раза из-за карантина. Власти Крыма фиксируют снижение потока автотранспорта на Крымском мосту.

Сегодня : Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым. Авиакомпании 3-4 апреля отменили 42 рейса на прилет и вылет в аэропорту Симферополь.