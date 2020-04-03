Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Два нарушителя режима самоизоляции в Крыму помещены в обсерватор Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19 В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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3 апреля 2020
Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в правительстве РФ и авиационной отрасли.
Застрявшие по всему миру россияне теперь не смогут вернуться домой. Ранее был разработан план и составлены списки сограждан, которые должны быть вывезены до седьмого апреля, однако теперь они неактуальны.
Так, уже отменили рейс в Нью-Йорк и обратно. Самолет «Аэрофлота» не выпустили перед самым вылетом, когда лайнер уже находился на полосе. Аналогичные рейсы должны были совершится из Перу, Германии, Таиланда, Японии, США и некоторых других стран.
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Также издание пишет, что рейс в Нью-Йорк был отменен из-за того, что власти приняли решение не впускать россиян в Москву на обратном рейсе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.
Сегодня: В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми. Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сегодня: Поток транспорта на Крымском мосту снизился в два раза из-за карантина. Власти Крыма фиксируют снижение потока автотранспорта на Крымском мосту.
Сегодня: Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым. Авиакомпании 3-4 апреля отменили 42 рейса на прилет и вылет в аэропорту Симферополь.
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Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
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18:22 Два нарушителя режима самоизоляции в Крыму помещены в обсерватор
18:01 Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте
17:50 В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми
17:44 В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19
17:07 В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые
16:38 Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян
16:32 Поток транспорта на Крымском мосту снизился в два раза из-за карантина
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