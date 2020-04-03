Расширен список организаций Крыма, которым разрешено работать в изоляции

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Указ главы Республики Крым о введении режима повышенной готовности дополнили перечнем организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени.

Документ с соответствующими изменениями опубликован на сайте крымского правительства.

«Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность… исполнительные органы государственной власти Республики Крым, иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований, а также организации, осуществляющие функции по обеспечению деятельности указанных органов», – говорится в документе.

Всего данный перечень содержит 14 пунктов. Среди организаций, которым позволено работать в обычном режиме, указаны: организации, занимающиеся добычей и поставкой стройматериалов, подрядчики и субподрядчики строительства и реконструкции линейных объектов, предприятия энергетической отрасли и ЖКХ, организации, занимающиеся производством асфальтобетонных смесей, осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей и многие другие.

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Согласно внесенным в указ изменениям, гражданам разрешено самостоятельно доставлять товары первой необходимости пожилым и болеющим родственникам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов своим указом обязал всех жителей республики оставаться дома в период с 3 по 6 апреля.

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