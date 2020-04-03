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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 апреля

Пятница
3 апреля 2020
07:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 3 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 71 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 12, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 66 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 67 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 67 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 70 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 69 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 10, ближайшей ночью от 3 до 7 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 75 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 2 до 5 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 67 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 10, ближайшей ночью от 3 до 6 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Ливадии - 9, в Николаевке - 9, в Новом Свете - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Читайте: Штормовое предупреждение в Крыму продлили на выходные

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в Крыму. Ночные заморозки до 6 градусов ниже нуля ожидаются в Крыму в ближайшие три дня.

Вчера: В Крыму объявлено штормовое предупреждение. По Крыму на 2-3 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает гидрометцентр полуострова.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +10, ближайшей ночью от 0 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Среда, 1 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 1 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 8, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

 

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