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Поток транспорта на Крымском мосту снизился в два раза из-за карантина

Пятница
3 апреля 2020
16:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Власти Крыма фиксируют снижение потока автотранспорта на Крымском мосту.

Падение составляет почти 50%, сообщила сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

«Что касается потока машин через Крымский мост, то отмечается его значительное сокращение. По состоянию на 31 марта в обоих направлениях через Крымский мост проехало 6301 машина, на 1 апреля – 5126 машин, на вчера – 3359. Принятые меры дают динамику – на 46% у нас отмечается здесь падение. Причем на въезд падение 47%, на выезд – 46%. Поэтому все принятые меры дают свой результат», – резюмировала Жукова.

В ходе заседания штаба вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что посты контроля сейчас работают со стороны полуострова и Краснодарского края. У граждан измеряют температуру, собирают данные о цели прибытия на полуостров и месте остановки. Эти данные передаются в Роспотребнадзор. Также проверяются документы на машину и на груз.

Читайте: Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян

С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам.

По решению президента России, нерабочий период в стране из-за коронавируса продлен до конца апреля. Накануне также был расширен список организаций, которым разрешено работать в период действия ограничительных мер в Крыму.

Кроме того, начал работу пост контроля на Крымском мосту, на котором проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров проверяют температуру, узнают цель визита в Крым и собирают контактную информацию. По состоянию на вечер 2 апреля в республику не пропустили только десять автомобилей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

Сегодня: В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми. Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня: Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян. Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.

Сегодня: Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым. Авиакомпании 3-4 апреля отменили 42 рейса на прилет и вылет в аэропорту Симферополь.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/potok-transporta-na-krymskom-mostu-snizilsya-v-dva-raza-izza-karantina-129843/

 
 

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