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Почти 140 студентов-медиков в Крыму вышли на помощь врачам

Пятница
3 апреля 2020
12:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Около 140 студентов Медакадемии КФУ вышли на работу в поликлиники Крыма, чтобы помочь врачам.

Об этом сообщила пресс-служба КФУ со ссылкой на замдиректора Медакадемии по гуманитарному образованию и воспитательной работе Дениса Шадуро.

По его словам, студенты откликнулись на запрос крымского минздрава и теперь помогают в поликлиниках Симферополя, Ялты, Евпатории, Керчи и других крымских городов.

«В основном они помогают  врачам в работе с документацией, компьютерами, а также шесть наших студентов работают на горячих линиях минздрава по вопросам коронавируса», - пояснил Шадуро.

Как пояснил один из добровольцев – студентка 6 курса Медакадемии Татьяна Гришко, - для нее это хорошая возможность понять, как работает медучреждение на практике.

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«Я работаю в Симферопольской  клинической больнице в кабинете  эндокринолога. Для меня это возможность и получить опыт перед практической работой, и помочь «старшим» коллегам», - пояснила студентка, отметив, что необходимыми средствами защиты ее обеспечивают.

При этом, как отметили в университете, согласно заявке министерства, для эффективной работы крымских больниц нужно еще 300 студентов-медиков.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/pochti-140-studentovmedikov-v-krymu-vyshli-na-pomosh-vracham-129831/

 
 

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