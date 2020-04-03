Почти 140 студентов-медиков в Крыму вышли на помощь врачам

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщила пресс-служба КФУ со ссылкой на замдиректора Медакадемии по гуманитарному образованию и воспитательной работе Дениса Шадуро.
По его словам, студенты откликнулись на запрос крымского минздрава и теперь помогают в поликлиниках Симферополя, Ялты, Евпатории, Керчи и других крымских городов.
«В основном они помогают врачам в работе с документацией, компьютерами, а также шесть наших студентов работают на горячих линиях минздрава по вопросам коронавируса», - пояснил Шадуро.
Как пояснил один из добровольцев – студентка 6 курса Медакадемии Татьяна Гришко, - для нее это хорошая возможность понять, как работает медучреждение на практике.
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«Я работаю в Симферопольской клинической больнице в кабинете эндокринолога. Для меня это возможность и получить опыт перед практической работой, и помочь «старшим» коллегам», - пояснила студентка, отметив, что необходимыми средствами защиты ее обеспечивают.
При этом, как отметили в университете, согласно заявке министерства, для эффективной работы крымских больниц нужно еще 300 студентов-медиков.
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Понедельник, 30 марта 2020: В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине. Проведение массового фотографирования школьников учебных заведений Ялтинского региона для выпускных альбомов во время карантина недопустимо.
Пятница, 27 марта 2020: Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса. Сроки проведение Единого государственного экзамена для 11-классников и Основного государственного экзамена для 9-классников перенесены на июнь.
Четверг, 26 марта 2020: Несовершеннолетним в Крыму запретят находиться в общественных местах. МВД по Крыму предложило запретить нахождение несовершеннолетних в местах массового скопления людей.
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