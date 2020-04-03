Почти 140 студентов-медиков в Крыму вышли на помощь врачам

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Около 140 студентов Медакадемии КФУ вышли на работу в поликлиники Крыма, чтобы помочь врачам.

Об этом сообщила пресс-служба КФУ со ссылкой на замдиректора Медакадемии по гуманитарному образованию и воспитательной работе Дениса Шадуро.

По его словам, студенты откликнулись на запрос крымского минздрава и теперь помогают в поликлиниках Симферополя, Ялты, Евпатории, Керчи и других крымских городов.

«В основном они помогают врачам в работе с документацией, компьютерами, а также шесть наших студентов работают на горячих линиях минздрава по вопросам коронавируса», - пояснил Шадуро.

Как пояснил один из добровольцев – студентка 6 курса Медакадемии Татьяна Гришко, - для нее это хорошая возможность понять, как работает медучреждение на практике.

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«Я работаю в Симферопольской клинической больнице в кабинете эндокринолога. Для меня это возможность и получить опыт перед практической работой, и помочь «старшим» коллегам», - пояснила студентка, отметив, что необходимыми средствами защиты ее обеспечивают.

При этом, как отметили в университете, согласно заявке министерства, для эффективной работы крымских больниц нужно еще 300 студентов-медиков.

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Вторник, 31 марта 2020 : Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений. Сотрудники полиции за прошедшие сутки привлекли в Крыму к административной ответственности родителей четырех подростков, которые в нарушение запрета находились в местах массового пребывания людей.

Понедельник, 30 марта 2020 : В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине. Проведение массового фотографирования школьников учебных заведений Ялтинского региона для выпускных альбомов во время карантина недопустимо.

Пятница, 27 марта 2020 : Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса. Сроки проведение Единого государственного экзамена для 11-классников и Основного государственного экзамена для 9-классников перенесены на июнь.

Четверг, 26 марта 2020 : Несовершеннолетним в Крыму запретят находиться в общественных местах. МВД по Крыму предложило запретить нахождение несовершеннолетних в местах массового скопления людей.