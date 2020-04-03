Отдыхающие принесли в Крым новые случаи заражения коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил по итогам ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так в первом случае зараженным оказался москвич, приехавший погостить на полуостров. Во втором – крычанин, побывавший в Москве.
«В отношении всех контактных и прибывших на территорию Крыма граждан проводятся профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения. Лица из числа отдаленных контактов и прибывшие находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан», — говорится в публикации на странице главы Крыма в социальной сети «ВКонтакте».
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Всего на данный момент в Крыму 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа и еще 5 – в Севастополе.
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