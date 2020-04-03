Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте

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Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

О новых правилах перемещения по республике в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом рассказал председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Есть населенные пункты, где продуктовые магазины, медпункты и больницы находятся не в шаговой доступности. В таком случае разрешено ездить на автомобиле. На дачи проезд также разрешен. Однако в случае остановки ГИБДД вы обязаны указать адрес следования. Вчера вы (глава Крыма Сергей Аксенов) дали поручение разрешить посещение больных, пожилых людей, которым нужна помощь», - пояснил Гоцанюк.

Несмотря на обращения крымчан, желающих в период самоизоляции заняться ремонтом собственного жилья, до 6 апреля необходимо воздержаться от поездок в магазины стройматериалов. «Я прошу всех на эти три дня жесткого режима самоизоляции воздержаться от таких поездок», - добавил Гоцанюк.

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По словам главы РК Сергея Аксенова, решения о работе предприятий различных отраслей будет приниматься в воскресенье.

«Мы посмотрим текущую ситуацию, поймем какая у нас динамика. Если все будет спокойно, это разрешим. Если количество больных будет возрастать, то ограничения будут продлены на определенный срок», - заявил Аксенов.

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировано 4 149 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, за последние сутки число зараженных возросло на 601.

Ранее в республике выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. Всего в республике выявлено 18 случаев заболевания.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми. Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня : Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян. Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.

Сегодня : Поток транспорта на Крымском мосту снизился в два раза из-за карантина. Власти Крыма фиксируют снижение потока автотранспорта на Крымском мосту.

Сегодня : Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым. Авиакомпании 3-4 апреля отменили 42 рейса на прилет и вылет в аэропорту Симферополь.