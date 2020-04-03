Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в Крыму

Ночные заморозки до 6 градусов ниже нуля ожидаются в Крыму в ближайшие три дня.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

«Ночью и утром 4, 5 и 6 апреля в степных и предгорных районах Крыма и Симферополе на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки от 1 до 6 градусов ниже нуля», – говорится в сообщении.

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Отрицательные температуры ночью были и в период с 1 по 3 апреля.

Ранее сообщалось, что заморозки повредили сельхозпосевы в степном Крыму – на севере и востоке полуострова.

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Среда, 1 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 1 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 8, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.