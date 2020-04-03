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Общество -> Погода в Крыму

Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в Крыму

Пятница
3 апреля 2020
10:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Ночные заморозки до 6 градусов ниже нуля ожидаются в Крыму в ближайшие три дня.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

«Ночью и утром 4, 5 и 6 апреля в степных и предгорных районах Крыма и Симферополе на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки от 1 до 6 градусов ниже нуля», – говорится в сообщении.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 апреля

Отрицательные температуры ночью были и в период с 1 по 3 апреля.

Ранее сообщалось, что заморозки повредили сельхозпосевы в степном Крыму – на севере и востоке полуострова.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Вчера: В Крыму объявлено штормовое предупреждение. По Крыму на 2-3 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает гидрометцентр полуострова.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +10, ближайшей ночью от 0 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Среда, 1 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 1 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 8, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

 

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