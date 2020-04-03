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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины

Пятница
3 апреля 2020
21:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


При въезде в Инкерман вчера, 2 апреля, на дороге было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщили в социальных сетях города-героя.

По свидетельствам проезжавших мимо очевидцев, причиной смерти недалеко от виадука над Клеопиной балкой скорее всего стал наезд машины. Однако, стоит отметить, что место, где было найдено тело, не относится к аварийно-опасным участкам, и находится вдали от привычных маршрутов пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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По словам источников в экстренных службах, в инциденте «есть в чем разбираться», в том числе в обстоятельствах и причинах ДТП.

Напомним, ранее в Балаклавский районный суд ушло дело сбившего троих пешеходов в январе 2019 года водителя. Житель Республики Крым 1988 года рождения обвиняется в ДТП, унесшего жизнь девушки и отправившем двоих мужчин в больницу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: За сутки на дорогах Крыма погибли два человека. Два смертельных ДТП были зарегистрированы в Крыму за прошедшие сутки, оба в сельской местности.

Вчера: СМИ: следующая неделя тоже будет нерабочей. Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей.

Среда, 1 апреля 2020: В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти». Около 20 деревьев, высаженных в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Судаке, похитили.

Вторник, 31 марта 2020: В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции. Компания мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении полицейского, патрулирующего улицы города Ялта.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/na-sevastopolskoi-doroge-vozle-inkermana-obnaruzheno-telo-muzhchiny-129866/

 
 

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