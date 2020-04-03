На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020
Об этом сообщили в социальных сетях города-героя.
По свидетельствам проезжавших мимо очевидцев, причиной смерти недалеко от виадука над Клеопиной балкой скорее всего стал наезд машины. Однако, стоит отметить, что место, где было найдено тело, не относится к аварийно-опасным участкам, и находится вдали от привычных маршрутов пешеходов.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
Читайте: В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти»
По словам источников в экстренных службах, в инциденте «есть в чем разбираться», в том числе в обстоятельствах и причинах ДТП.
Напомним, ранее в Балаклавский районный суд ушло дело сбившего троих пешеходов в январе 2019 года водителя. Житель Республики Крым 1988 года рождения обвиняется в ДТП, унесшего жизнь девушки и отправившем двоих мужчин в больницу.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: За сутки на дорогах Крыма погибли два человека. Два смертельных ДТП были зарегистрированы в Крыму за прошедшие сутки, оба в сельской местности.
Вчера: СМИ: следующая неделя тоже будет нерабочей. Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей.
Среда, 1 апреля 2020: В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти». Около 20 деревьев, высаженных в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Судаке, похитили.
Вторник, 31 марта 2020: В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции. Компания мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении полицейского, патрулирующего улицы города Ялта.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/na-sevastopolskoi-doroge-vozle-inkermana-obnaruzheno-telo-muzhchiny-129866/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Казаки будут помогать полиции не пускать ялтинцев на набережную
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
22:01 Больше половины автостанций Крыма прекратили работу
21:44 На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины
21:03 Казаки будут помогать полиции не пускать ялтинцев на набережную
20:06 Керчанка не давала электромонтерам устранить аварию, опасаясь коронавируса
19:23 Блокпосты на въездах в Севастополь остаются
19:11 Стройки в Севастополе не остановят даже во время самоизоляции
18:22 Два нарушителя режима самоизоляции в Крыму помещены в обсерватор
18:01 Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте