На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины

При въезде в Инкерман вчера, 2 апреля, на дороге было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщили в социальных сетях города-героя.

По свидетельствам проезжавших мимо очевидцев, причиной смерти недалеко от виадука над Клеопиной балкой скорее всего стал наезд машины. Однако, стоит отметить, что место, где было найдено тело, не относится к аварийно-опасным участкам, и находится вдали от привычных маршрутов пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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По словам источников в экстренных службах, в инциденте «есть в чем разбираться», в том числе в обстоятельствах и причинах ДТП.

Напомним, ранее в Балаклавский районный суд ушло дело сбившего троих пешеходов в январе 2019 года водителя. Житель Республики Крым 1988 года рождения обвиняется в ДТП, унесшего жизнь девушки и отправившем двоих мужчин в больницу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : За сутки на дорогах Крыма погибли два человека. Два смертельных ДТП были зарегистрированы в Крыму за прошедшие сутки, оба в сельской местности.

Вчера : СМИ: следующая неделя тоже будет нерабочей. Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей.

Среда, 1 апреля 2020 : В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти». Около 20 деревьев, высаженных в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Судаке, похитили.

Вторник, 31 марта 2020 : В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции. Компания мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении полицейского, патрулирующего улицы города Ялта.