Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе

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Полиция Крыма намерена оштрафовать жителя полуострова за опубликованный в социальных сетях блог по коронавирусу.

В ведомстве назвали данную информацию «неправдивой».

Об этом замначальника МВД по Крыму Александр Смаглин сказал на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Выявлен блог, в котором содержалась неправдивая информация. За вчерашние сутки это лицо найдено, составлен протокол. Ответственность за такое правонарушение грозит гражданину в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Материалы сейчас собираются и будут переданы в суд», – сообщил Смаглин.

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По последним данным Минздрава Крыма, среди лиц, прибывающих на полуостров из зарубежных стран, под медицинским наблюдением находятся 3016 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 2935 человек, в стационарах – 68 человек, изолировано в обсерваторы – 13 человек.

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