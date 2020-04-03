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Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе

Пятница
3 апреля 2020
09:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе

© Крым.реалии

Полиция Крыма намерена оштрафовать жителя полуострова за опубликованный в социальных сетях блог по коронавирусу.

В ведомстве назвали данную информацию «неправдивой».

Об этом замначальника МВД по Крыму Александр Смаглин сказал на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Выявлен блог, в котором содержалась неправдивая информация. За вчерашние сутки это лицо найдено, составлен протокол. Ответственность за такое правонарушение грозит гражданину в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Материалы сейчас собираются и будут переданы в суд», – сообщил Смаглин.

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По последним данным Минздрава Крыма, среди лиц, прибывающих на полуостров из зарубежных стран, под медицинским наблюдением находятся 3016 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 2935 человек, в стационарах – 68 человек, изолировано в обсерваторы – 13 человек.

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Вчера: Крымчанку оштрафуют за фейковый пост о коронавирусе. Жительница Сакского района привлечена к административной ответственности за распространение в соцсетях ложной информации о распространении коронавируса.

 

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