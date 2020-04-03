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Крымчанин вышел на прогулку с тигром во время карантина

Пятница
3 апреля 2020
15:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Сообразительный житель Евпатории решил воспользоваться возможностью гулять в карантин с домашними животными и вышел на улицу с домашним «тигром».

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

— Выгул собак, тигров и других домашних животных, — написал автор видео.

— Это потому, что у него нет костюма дерева, — пошутил крымчанин в комментариях.

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