Крымчанин вышел на прогулку с тигром во время карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
— Выгул собак, тигров и других домашних животных, — написал автор видео.
— Это потому, что у него нет костюма дерева, — пошутил крымчанин в комментариях.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек. Современные проблемы требуют современных решений: жительница Крыма сориентировалась и вышла на прогулку с маленьким ребенком в коляске на крышу многоэтажного дома.
Сегодня: В Крыму устроили нелегальную ночную охоту на волка. Госинспекторами Минприроды Крыма выявлена и пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов на территории Белогорского района, сообщает пресс-служба Минприроды РК.
Сегодня: Какой сегодня праздник 3 апреля. Сегодня, 3 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вчера: Какой сегодня праздник 2 апреля. Сегодня, 2 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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18:22 Два нарушителя режима самоизоляции в Крыму помещены в обсерватор
18:01 Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте
17:50 В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми
17:44 В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19
17:07 В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые
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