Крымчанин вышел на прогулку с тигром во время карантина

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Сообразительный житель Евпатории решил воспользоваться возможностью гулять в карантин с домашними животными и вышел на улицу с домашним «тигром».

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

— Выгул собак, тигров и других домашних животных, — написал автор видео.

— Это потому, что у него нет костюма дерева, — пошутил крымчанин в комментариях.

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