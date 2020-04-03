Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки

Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих золотых часов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции г. Симферополя обратился 54-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный совершил кражу золотых часов, принадлежащих одному из его квартиросъемщиков. Сумма ущерба составила 168 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний житель Нижнегорского района.

Со слов задержанного, он снимал комнату в том же доме, что и потерпевший.

Убедившись, что сосед отсутствует по месту жительства, путем подбора ключей проник к нему в комнату. Похитив часы, злоумышленник отнес их в ломбард. Полученные деньги от продажи чужого имущества, подозреваемый потратил на ставки в букмекерской конторе.

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Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время подозреваемый обоснованно подозревается в совершении аналогичной кражи на территории г. Симферополь.

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