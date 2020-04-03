Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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3 апреля 2020
В отдел полиции г. Симферополя обратился 54-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный совершил кражу золотых часов, принадлежащих одному из его квартиросъемщиков. Сумма ущерба составила 168 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний житель Нижнегорского района.
Со слов задержанного, он снимал комнату в том же доме, что и потерпевший.
Убедившись, что сосед отсутствует по месту жительства, путем подбора ключей проник к нему в комнату. Похитив часы, злоумышленник отнес их в ломбард. Полученные деньги от продажи чужого имущества, подозреваемый потратил на ставки в букмекерской конторе.
Читайте: В Керчи задержан серийный похититель велосипедов
Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В настоящее время подозреваемый обоснованно подозревается в совершении аналогичной кражи на территории г. Симферополь.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Керчи задержан серийный похититель велосипедов. Керченскими оперативниками установлен подозреваемый в совершении серии краж двухколесного транспорта. На счету вора – семь велосипедов, в том числе детский, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Вчера: В Симферополе злоумышленники вскрыли автомобиль, чтобы украсть пряники. В крымской столице ночью неизвестные разбили стекло у припаркованной на набережной Газели, чтобы украсть магнитофон, антирадар, зарядку и пряники.
Вчера: Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, который два года назад обманул пенсионерку на сумму более 1,5 млн рублей.
Среда, 1 апреля 2020: В Бахчисарае житель Мурманска украл самокаты и джойстик. В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение о том, что неизвестный путем взлома двери проник в торговое заведение, расположенное на территории г. Бахчисарая, откуда тайно похитил имущество — 2 самоката, 3 беспроводных колонки и джойстик, сообщает пресс-служба МВД РК.
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