Керчанка не давала электромонтерам устранить аварию, опасаясь коронавируса

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В Керчи «бдительная» гражданка не давала электромонтерам устранить опасную ситуацию. Без электроэнергии могли остаться более трех тысяч абонентов и объекты жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В структурных подразделениях ГУП РК «Крымэнерго» согласно поручению Министерства топлива и энергетики РК и внутренним распорядительным документам предприятия введен режим «технологической тишины» (отменены все плановые работы, требующие обесточивания потребителей. Выполняются только работы по заявкам абонентов и аварийные работы). На предприятии действует режим повышенной готовности.

К сожалению, отдельные граждане не считают работу ГУП РК «Крымэнерго» жизненно важной. Вот уже второй раз за период действия профилактических мер ремонтные бригады РЭС сталкиваются с лицами, препятствующими действиям энергетиков. И в том, и в другом случае наши работы были связаны с предотвращением развития технологических нарушений в электрических сетях.

Первый инцидент произошел 25 марта. Во время замены опор на одной из улиц Симферополя был избит электромонтер городского РЭС. Вчера, 2 апреля, произошел второй инцидент: гражданка Керчи мешала устранять аварийную ситуацию бригаде Керченского РЭС, мотивируя свои действия запретом на проведение работ во время карантина.

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Под действием ветра обломилась ветка дерева и нависла над проводами воздушной линии ВЛ 6 кВ. Ее необходимо было срочно убрать: при повреждении ВЛ без электроэнергии могло остаться более 3000 потребителей Керчи, в том числе и объекты жизнеобеспечения: насосная водоканала и котельная.

Недовольная гражданка вызвала полицию. Работы были остановлены на два часа и возобновились только после получения представителями МВД пояснений начальника Керченского РЭС.

Все это время нагрузки жилого района, который питает аварийная линия, были переведены на другую ВЛ: потребители не обесточивались. Однако пострадали другие абоненты: в это же время для безопасного тушения пожара в степи была отключена еще одна линия электропередачи, и ее потребителей энергетики уже не смогли запитать из-за остановленных работ. Если бы РЭС смог обрезать ветви вовремя, керчанам не пришлось бы провести без электроэнергии полтора часа.

Примечательно, что все члены бригады РЭС были в перчатках, масках, и прошли проверку температуры тела и необходимые инструктажи.

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