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Казаки будут помогать полиции не пускать ялтинцев на набережную

Пятница
3 апреля 2020
21:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Казаки будут помогать полиции не пускать ялтинцев на набережную

© Крыминформ

Набережную Ялты оградили забором от желающих погулять во время режима всеобщей самоизоляции, пишет КП-Крым.

Закрыты парки и скверы города. Но эти меры не помогают.

— Несмотря на озвученные запреты, граждане продолжают нарушать режим самоизоляции, — заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Чтобы отвадить любителей променадов от гуляний по городу, на помощь патрулям полиции и Росгвардии выйдут казаки и волонтеры. Всем им выдадут специальные документы.

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— Они будут следить за недопущением граждан на городскую набережную, где в период с 3 по 6 апреля могут находиться только рабочие, — пояснил глава города.

Контроль будет осуществляться и с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе.

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