Казаки будут помогать полиции не пускать ялтинцев на набережную

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020
© Крыминформ
Закрыты парки и скверы города. Но эти меры не помогают.
— Несмотря на озвученные запреты, граждане продолжают нарушать режим самоизоляции, — заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
Чтобы отвадить любителей променадов от гуляний по городу, на помощь патрулям полиции и Росгвардии выйдут казаки и волонтеры. Всем им выдадут специальные документы.
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— Они будут следить за недопущением граждан на городскую набережную, где в период с 3 по 6 апреля могут находиться только рабочие, — пояснил глава города.
Контроль будет осуществляться и с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе.
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