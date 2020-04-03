Какой сегодня праздник 3 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
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3 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День рождения мобильного телефона
Знаковое событие, ставшее впоследствии Днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок по телефону Motorola DynaTAC 8000Х он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.
Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 кг. Так что новый аппарат, по которому был совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, был настоящим технологическим прорывом.
День придумывания хороших примет
Часто мы задаем себе вопрос – откуда берутся приметы? Скорее всего — из далекого прошлого. Но ведь наше настоящее тоже когда-нибудь станет прошлым. Значит нам сейчас, а лучше именно сегодня, надо придумать свои приметы. Мы тоже должны оставить потомкам свои жизненные мудрости.
Например можно придумать приметы, которые станут для Вас еще одним напоминанием о позитивной стороне жизни, о радости и хорошем настроении. Попробуйте к каждой случившейся мелочи придумать позитивную альтернативу. Если Вы успешно придумаете хотя бы 3 приметы для себя, то процесс Вас затянет, некоторые мысли будут вызывать улыбку и смех. А этого, в общем, мы и хотим добиться. Сделайте сегодня хорошее настроение себе сами.
День рождения штрих-кода
3 апреля 1973 года объединенный съезд представителей торговых сетей (NAFC) утвердил окончательный вариант прямого штрих-кода UPS (Universal Product Code) как новый стандарт маркировки товаров. А первым товаром, который был продан по штрих-коду (просканирован на кассе магазина), была жевательная резинка. Это историческое событие произошло 26 июня 1974 года в одном из супермаркетов города Трой (штат Огайо, США). Кстати, одна из этих упаковок жвачки теперь храниться в Смитсоновском музее американской истории.
Также сегодня, 3 апреля, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Серафима Вырицкого
- День дурака в Эстонии
- Кирилл Катаник
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- День рождения кофемолки
- День отказа от скучной работы (Don't Go to Work Unless it's Fun Day) в США
- День поиска радуги (National Find a Rainbow Day) в США
- День шоколадного мусса (National Chocolate Mousse Day) в США
- День твидовой ткани (National Tweed Day) в США
- День бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана
- День провозглашения Второй республики в Гвинее
- День надежды (Day Of Hope) в США
- День прогулки (National Walking Day) в США
Сегодня именины празднуют: Филимон, Яков, Фома, Кирилл, Домнин.
Что происходило 3 апреля в прошлые годы
1043 - Эдуард Исповедник коронован на Английский престол
1502 - началась четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки
1559 - подписан Като-Камбрезийский мир, завершивший Итальянские войны 1494-1559 годов
1879 - Софию провозглашен столицей Болгарии
1885 - немецкой изобретатель Готтлиб Даймлер получил патент на свой первый одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением
1910 - впервые осуществлен восхождение на высочайшую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске
1917 - Ленин с соратниками прибыл из Швейцарии в Петроград
1918 - Первая мировая война: французского маршала Фердинанда Фоша назначен главнокомандующим войск Антанты на западном фронте
1919 - Украинский Совнарком объявил Асканию-Нову заповедником
1922 - Сталина избран генеральным секретарем ЦК РКП (б)
1933 - в Херсоне украинский хирург Юрий Вороной впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки
1948 - Гарри Трумэн утвердил «план Маршалла»
1966 - советская автоматическая межпланетная станция «Луна-10» была выведена на орбиту Луны и стала его первым искусственным спутником
1999 - силы НАТО нанесли первый воздушный удар по столице Югославии Белграду
2007 - французский скоростной поезд «TGV» установил новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 апреля. Какие праздники будут завтра?
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