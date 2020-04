Какой сегодня праздник 3 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 3 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения мобильного телефона

Знаковое событие, ставшее впоследствии Днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок по телефону Motorola DynaTAC 8000Х он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.

Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 кг. Так что новый аппарат, по которому был совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, был настоящим технологическим прорывом.

День придумывания хороших примет

Часто мы задаем себе вопрос – откуда берутся приметы? Скорее всего — из далекого прошлого. Но ведь наше настоящее тоже когда-нибудь станет прошлым. Значит нам сейчас, а лучше именно сегодня, надо придумать свои приметы. Мы тоже должны оставить потомкам свои жизненные мудрости.

Например можно придумать приметы, которые станут для Вас еще одним напоминанием о позитивной стороне жизни, о радости и хорошем настроении. Попробуйте к каждой случившейся мелочи придумать позитивную альтернативу. Если Вы успешно придумаете хотя бы 3 приметы для себя, то процесс Вас затянет, некоторые мысли будут вызывать улыбку и смех. А этого, в общем, мы и хотим добиться. Сделайте сегодня хорошее настроение себе сами.

День рождения штрих-кода

3 апреля 1973 года объединенный съезд представителей торговых сетей (NAFC) утвердил окончательный вариант прямого штрих-кода UPS (Universal Product Code) как новый стандарт маркировки товаров. А первым товаром, который был продан по штрих-коду (просканирован на кассе магазина), была жевательная резинка. Это историческое событие произошло 26 июня 1974 года в одном из супермаркетов города Трой (штат Огайо, США). Кстати, одна из этих упаковок жвачки теперь храниться в Смитсоновском музее американской истории.

Также сегодня, 3 апреля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Серафима Вырицкого

- День дурака в Эстонии

- Кирилл Катаник

- День рождения кофемолки

- День отказа от скучной работы (Don't Go to Work Unless it's Fun Day) в США

- День поиска радуги (National Find a Rainbow Day) в США

- День шоколадного мусса (National Chocolate Mousse Day) в США

- День твидовой ткани (National Tweed Day) в США

- День бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана

- День провозглашения Второй республики в Гвинее

- День надежды (Day Of Hope) в США

- День прогулки (National Walking Day) в США

Сегодня именины празднуют: Филимон, Яков, Фома, Кирилл, Домнин.

Что происходило 3 апреля в прошлые годы

1043 - Эдуард Исповедник коронован на Английский престол

1502 - началась четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки

1559 - подписан Като-Камбрезийский мир, завершивший Итальянские войны 1494-1559 годов

1879 - Софию провозглашен столицей Болгарии

1885 - немецкой изобретатель Готтлиб Даймлер получил патент на свой первый одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением

1910 - впервые осуществлен восхождение на высочайшую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске

1917 - Ленин с соратниками прибыл из Швейцарии в Петроград

1918 - Первая мировая война: французского маршала Фердинанда Фоша назначен главнокомандующим войск Антанты на западном фронте

1919 - Украинский Совнарком объявил Асканию-Нову заповедником

1922 - Сталина избран генеральным секретарем ЦК РКП (б)

1933 - в Херсоне украинский хирург Юрий Вороной впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки

1948 - Гарри Трумэн утвердил «план Маршалла»

1966 - советская автоматическая межпланетная станция «Луна-10» была выведена на орбиту Луны и стала его первым искусственным спутником

1999 - силы НАТО нанесли первый воздушный удар по столице Югославии Белграду

2007 - французский скоростной поезд «TGV» установил новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч

