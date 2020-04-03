Из-за режима самоизоляции крымчане стали тратить больше электроэнергии

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Следствием режима самоизоляции стало повышенное энергопотребление в жилых районах городов и сел Крыма на 10-12%.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Энергетики предприятия в период нерабочей недели в режиме онлайн осуществляют мониторинг электроснабжения более 1000 объектов жизнеобеспечения и предприятий непрерывного цикла. Под особым вниманием медицинские учреждения, call-центры приема звонков населения, органы власти, объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг, сотовой связи и доступа к интернет и т.д.

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Все структурные подразделения ГУП РК «Крымэнерго» строго соблюдают поручения Главы Республики Крым Сергея Аксенова по обеспечению надежного энергоснабжения ключевых инфраструктурных объектов региона.

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