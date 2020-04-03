Два нарушителя режима самоизоляции в Крыму помещены в обсерватор

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19 В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян

Полицейские за прошедшие сутки выявили два факта нарушения режима самоизоляции.

Оба нарушителя оштрафованы и помещены в обсерватор, сообщил сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Мы проверили по месту жительства 759 человек, из них двое нарушили режим самоизоляции. Это по Белогорску и Белогорскому району. Оба привлечены к административной ответственности. Оба помещены в обсерватор. Кроме того, одна привлечена к административной ответственности… Девушка, которая приехала из Южной Кореи, привлечена к ответственности – 15 тыс рублей штрафа – и помещена в обсерватор», – сказал Смаглин.

Он отметил, что за прошедшие сутки было проверено более двух тысяч объектов, из них 16 работали в нарушение карантина. При этом повторных нарушений выявлено не было. «Была озвучена на заседании оперативного штаба информация, что работают ломбарды в Симферополе. После обеда даны были соответствующие распоряжения руководителю Симферополя. Отработана эта информация, все ломбарды были закрыты. Учитывая, что такая информация есть, мы участим проведение проверок объектов», – добавил Смаглин.

Читайте: СК возбудил уголовное дело в отношении напавших на полицейских ялтинцев

С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам.

По решению президента России, нерабочий период в стране из-за коронавируса продлен до конца апреля. Накануне также был расширен список организаций, которым разрешено работать в период действия ограничительных мер в Крыму.

Кроме того, начал работу пост контроля на Крымском мосту, на котором проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров проверяют температуру, узнают цель визита в Крым и собирают контактную информацию. По состоянию на вечер 2 апреля в республику не пропустили только десять автомобилей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму ветеринарного врача обвиняют в вакцинации «на бумаге» ради премии. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по факту служебного подлога ветеринарным врачом, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Сегодня : Крымчанину грозит штраф до 100 тысяч рублей за блог о коронавирусе. Полиция Крыма намерена оштрафовать жителя полуострова за опубликованный в социальных сетях блог по коронавирусу.

Сегодня : Сотрудники крымской фирмы осуждены за продажу просроченных продуктов. Белогорский районный суд вынес приговор группе лиц за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Вчера : Силовики перекроют доступ на набережную Ялты. Ялтинские власти вынуждены усилить режимные мероприятия.