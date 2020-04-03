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Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами

Пятница
3 апреля 2020
09:05

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами

© Новости Крыма

Постоянное применение дезинфицирующих средств на основе спирта, связанное с пандемией коронавируса в мире, может привести к дерматиту.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на врача-дерматолога Мадину Байрамукову. По ее словам, есть ряд правил, которые помогут сохранить кожу рук здоровой и красивой.

Например, большую часть домашней работы необходимо выполнять в защитных перчатках. Это связано с тем, что чистящие средства содержат в себе поверхностно-активные вещества или щелочи, которые неблагоприятно воздействуют на кожу: руки становятся шершавыми и пересушенными, что приводит к появлению морщин и пигментации.

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Поэтому, при выборе мыла врач настоятельно рекомендует использовать в быту мыло, с увлажняющими компонентами. Один из самых популярных и действенных – алоэ. Такое мыло помогает коже «пережить стресс самоизоляции» и снижает негативное воздействие дезинфицирующих средств на кожу.

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Сегодня: Власти Крыма советуют шить медицинские маски самостоятельно. В Республику Крым не поставляются медицинские маски, поэтому это средство защиты уже в дефиците.

Вчера: Роспотребнадзор начал подготовку к загрузке ялтинского обсерватора. Сотрудники крымской противочумной станции выехали на проверку готовности ялтинского обсерватора, загрузка которого может начаться уже 13 апреля в связи с увеличением объемов тестирования на коронавирус в Крыму.

Вчера: Путин продлил карантин на весь апрель. Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

Вчера: В Крыму под наблюдением врачей находится больше 3000 человек. В Республике Крым в связи с угрозой распространения коронавируса медики наблюдают за состоянием здоровья 3016 человек, из них 2935 человек наблюдаются в домашних условиях.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/3/dermatolog-rasskazal-kak-ne-pogubit-ruki-dezinfitsirujushimi-sredstvami-129834/

 
 

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