Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами

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Постоянное применение дезинфицирующих средств на основе спирта, связанное с пандемией коронавируса в мире, может привести к дерматиту.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на врача-дерматолога Мадину Байрамукову. По ее словам, есть ряд правил, которые помогут сохранить кожу рук здоровой и красивой.

Например, большую часть домашней работы необходимо выполнять в защитных перчатках. Это связано с тем, что чистящие средства содержат в себе поверхностно-активные вещества или щелочи, которые неблагоприятно воздействуют на кожу: руки становятся шершавыми и пересушенными, что приводит к появлению морщин и пигментации.

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Поэтому, при выборе мыла врач настоятельно рекомендует использовать в быту мыло, с увлажняющими компонентами. Один из самых популярных и действенных – алоэ. Такое мыло помогает коже «пережить стресс самоизоляции» и снижает негативное воздействие дезинфицирующих средств на кожу.

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