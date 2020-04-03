Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

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В правительстве Крыма сообщили о необходимости «срочного» проведения сессии крымского парламента для принятия решений относительно «обеспечения мер социальной поддержки» в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по противодействию распространения данной инфекции в Крыму.

В частности, на заседании крымского парламента настаивает министр труда и социальной защиты Елена Романовская. По ее словам, нужно одобрение депутатов относительно автоматического продления мер социальной поддержки на полгода.

«Проект закона нами подготовлен, мы готовы, как только будет команда, собрать сессию. Такая необходимость наступила, потому что мы не можем без внесения изменений в закон продлить эти меры», – пояснила она.

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Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что сессия соберется в понедельник, 6 апреля.

«Депутатов рассадим через два кресла, приглашать никого не будем, голосовать будем руками», – сказал он.

По словам Константинова, в дальнейшем сессии будут проводить в онлайн-режиме.

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