Больше половины автостанций Крыма прекратили работу

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Больше половины автостанций и автовокзалов в Крыму прекратили работу.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымавтотранс».

«С 3 апреля работа 28 крымских автостанций приостановлена в связи с полным ограничением пассажирских перевозок по автобусным маршрутам междугородного сообщения, – говорится в сообщении. – Работу продолжают 26 автовокзалов и автостанций, от которых отправляются рейсы пригородного сообщения. График работы станций изменен».

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График работы станций и расписание движения автобусов можно узнать по телефону «горячей линии» предприятия.

Ограничения работы общественного транспорта действуют в Крыму со 2 апреля. С 3 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей Крыма.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Блокпосты на въездах в Севастополь остаются. Пропускные пункты на въездах в Севастополь продолжат работу до 13 апреля – пока не будет снят режим обязательной самоизоляции.

Сегодня : Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

Сегодня : В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми. Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня : Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян. Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.