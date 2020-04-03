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Блокпосты на въездах в Севастополь остаются

Пятница
3 апреля 2020
19:23

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
3 апреля 2020


Пропускные пункты на въездах в Севастополь продолжат работу до 13 апреля – пока не будет снят режим обязательной самоизоляции.

Об этом заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире местного СМИ.

Блокпосты установлены с 31 марта на пяти дорогах по пути в Севастополь: в районе села Андреевка, Форос, Верхнесадовое, в Терновке, и на трассе от Любимовки до Качи.

Сотрудники ГИБДД и медики останавливают там автомобили, направляющиеся в город, измеряют температуру водителей и пассажиров и интересуются целью поездки. Если это туристы, то их просят развернуться и поехать домой.

По словам Развожаева, могут даже составить протокол и сообщить в город, из которого человек приехал в Крым, о том, что он нарушает режим самоизоляции.

Если человек живет в Севастополе, но не имеет там прописки, или направляется в город по работе, его просят заполнить анкету, в которой указать телефон и адрес пребывания.

- Эти жесткие и во многом непопулярные меры должны привести к тому, что ситуация в городе станет контролируемой и мы точно поймем, что у нас нет массовых заболеваний и тяжелых случаев. Тогда мы сможем постепенно выходить их этой ситуации, - сообщил врио губернатора. - Необходимо все-таки контролировать ситуацию. Для наших друзей-крымчан или людей, которые работают в Севастополе, а живут за его границами, никаких сложностей это не составляет, самое длительное – это 15 минут ожидания».

Читайте: В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми

У людей, которые приезжают в Севастополь, и говорят, что едут работать, будут проверять специальные пропуска. Их выдадут всем организациям и предприятиям, которые занимаются жизнеобеспечением города.

Как сообщалось ранее, в ночь с 1 на 2 апреля на Крымском посту появились аналогичные блокпосты для противодействия распространения коронавирусной инфекции на полуострове. Туристов в Крым временно не пускают. Предполагалось, что с введением блокпостов на Крымском мосту, севастопольские будут убраны.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Больше половины автостанций Крыма прекратили работу. Больше половины автостанций и автовокзалов в Крыму прекратили работу.

Сегодня: Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

Сегодня: В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми. Второго апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня: Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян. Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.

 

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