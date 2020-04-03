Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным

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Пандемия коронавируса и жесткие меры самоизоляции серьезно ударили по мелкому и среднему бизнесу. Тысячи крымских предпринимателей вынуждены были закрыть бизнес и несут огромные убытки. Особенно сложно тем, кто работал в туристической сфере. Уже сейчас есть опасения, что курортный сезон этим летом будет сорван.

Бизнесмены Севастополя о том, как справляются с кризисом, успели ли к нему подготовиться и останутся ли на плаву с учетом того, что «карантинные выходные» уже продлены конца апреля.

Владелица туристической компании и визового центра Юлия Бажан пока настроена оптимистично, хотя почувствовала кризис на себе одна из первых. Визовые центры закрылись, и групповые экскурсии были отменены в первую очередь. Часть бизнеса Юлии пришлось закрыть совсем, часть – перевести на удаленный режим.

«Компания занимается обслуживанием экскурсионных групп и пассажиров лайнера «Князь Владимир». Пандемия коронавируса стала для нас фатальной новостью, – рассказала бизнесмен. – Все сразу отказались от экскурсий, нам пришлось возвращать деньги полностью. Компания ушла в минус. Лайнер «Князь Владимир» приостановил программу до 26 апреля, пока они хотят еще откатать майские праздники, но мы уже понимаем, что этого может и не случиться».

Юлия признается, что не ожидала и никак не могла подготовиться к такому кризису.

Казалось, что ситуация не дойдет до такой крайности. Сейчас девушка оценивает происходящее трезво и уверена, что как минимум до начала лета ее деятельность будет на паузе.

«К счастью, у нас есть подушка безопасности, поэтому мы не в такой критической ситуации, как многие, у нас не стоит вопрос о том, банкротить ли компанию и закрывать ли ее совсем. Мы просто увели свою в работу в дистанционный режим, - добавляет Юлия. - Считаю, что выбраться из кризиса у нас получится, но это будет очень дорогое «удовольствие», делать это придется за счет моих личных средств как собственника. Но я просто обожаю свою работу, не представляю жизни без нее. Мой бизнес – это как мои дети, в него вложена душа, поэтому закрываться мы точно не будем, останемся на плаву. Но это будут нелегкие времена, и «жировая прослойка» у нас явно истощится».

Первой задачей для бизнесменов после окончания пандемии, по ее мнению, станет поиск новых актуальных трендов и своей доли на рынке.

Намного хуже маленьким бизнесам, которые недавно открылись и еще не успели выйти в стабильный плюс. Катерина Климкина – частный экскурсовод и основательница кофейни «Бродский», которая находится на Большой Морской, в самом центре Севастополя. Кофейня работает всего полгода.

За это время она стала довольно популярной у местных жителей, но уже второй раз сталкивается со сложным этапом. Первым стал глобальный ремонт улицы, во время которого арендаторы помещений вынуждены были закрыть заведения – клиенты просто не могли подойти к ним по разрушенным тротуарам. Второй кризис кофейня переживает сейчас вместе со всем миром.

Катерина говорит, что, возможно, поэтому принять происходящее ей уже легче.

«Подушка безопасности была израсходована в первую критическую ситуацию. Подготовиться к новому кризису мы не успели. Нам просто не дали времени на это. Ни сейчас, ни во время ремонта Большой Морской ни город, ни государство не оказали нам никакой поддержки, – признается девушка. – Конечно, у нас серьезные финансовые потери, простаивает оборудование и помещение, за которое мы продолжаем платить аренду. Пробовали работать навынос, но получается сильно в минус, долго так не протянешь. Страшнее понимание, что вложенный в идею труд оказался бесполезным. Мы не знаем, что будет дальше, но понимаем, что это только самое начало нашей общей новой реальности. Как раньше уже не будет».

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Катерина морально уже готовится к тому, что, возможно, не сможет больше заниматься тем, чем занималась до эпидемии: «Даже сейчас уже понятно, что этот сезон для туризма будет провальным. Бизнес не успеет встать с колен. Тех, кому придется закрыться, будет много. Мало кто готов прожить несколько месяцев, тратя почти столько же, сколько раньше, но не получая ничего».

Крупные бизнесмены из сферы виноделия тоже терпят убытки, но пока держатся на плаву. Об этом рассказал глава одной из винодельческих компаний региона Игорь Самсонов.

«Наши первые виноградники были посажены 12 лет назад, представляете, сколько уже прошло за это время кризисов! – иронично замечает он. - Проблема в том, что виноград не знает, что такое карантин. У него в любом случае будет плодоношение, за ним нужно ухаживать. Мы сейчас находимся в стадии попыток объяснить государству, что нужно допустить до работы тех сотрудников, которые задействованы, например, в обрезке на виноградниках и разливе вина. Элементарно – чтобы виноградари могли свободно проезжать через блокпосты из Севастополя в Бахчисарайскую долину».

Сложнее всего предпринимателям планировать что-то на будущее. Сколько продлится режим самоизоляции, когда закончится кризис, никто не знает. Поэтому, по словам Самсонова, приходится корректировать свои решения на ходу.

«Около 40 процентов наших покупателей были из сегмента HoReCa – отели, бары, рестораны. Они закрылись в первую очередь, – говорит винодел. – Некоторые наши розничные магазины тоже закрывают. Получается, мы должны содержать сотрудников, но продавать ничего не можем. Кроме того, в этом году мы затеяли обновление оборудования. Порядка 70 процентов везем из-за рубежа, уже прошли авансовые платежи в Италию. Но приедет ли это оборудование к нам сейчас с учетом закрытия границ, неизвестно».

Что касается представителей гостиничного бизнеса, то их новость о продлении выходных до конца апреля не особо задела – до 1 июня крымским отельерам и так запрещено принимать гостей. Об этом рассказала руководитель одной из гостиниц в Севастополе, член Совета Общественной организации «Союз гостеприимства» Юлия Бедаш.

«Гостиница у нас полностью закрылась, бизнес остановился, ноль процентов прибыли, есть только затраты. Подготовиться к такому мы, конечно, не успели. 27 марта еще работали, а 28 числа получили распоряжение губернатора о том, что до 1 июня прием и размещение граждан запрещены, за исключением тех, кто находится в служебных поездках. Все брони пришлось отменять», - говорит она.

Сейчас предприниматели постарались минимизировать затраты, отказались от обслуживания терминала, стирки и других услуг. Рассчитывают, что финансовой подушки хватит на два месяца – как раз до лета. Что будет, если запрет на размещение продлят на лето, пока страшно даже думать.

«Я согласна с нашим правительством и мерами, которые оно принимает. Лучше сейчас весь апрель посидеть в режиме жесточайшей самоизоляции, чтобы мы могли преодолеть пик эпидемии и открыться летом, - признается Юлия. - У большинства отельеров, с которыми я общаюсь, оптимистичные прогнозы. Коллеги надеются на туристический сезон, других вариантов у нас нет».

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