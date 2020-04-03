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Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым

Пятница
3 апреля 2020
12:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
3 апреля 2020


Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым

© Крыминформ

Авиакомпании 3-4 апреля отменили 42 рейса на прилет и вылет в аэропорту Симферополь.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло крымского аэропорта.

Согласно размещенной на онлайн-табло информации, в пятницу в аэропорту Симферополь отменено 20, а в субботу – 22 рейса. От полетов в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону, и Самары отказались в общей сложности пять авиакомпаний.

В пресс-службе аэропорта Симферополь отметили, что в ближайшие дни отмененных рейсов станет еще больше.

«Резкое сокращение ранее заявленных рейсов в аэропорту Симферополь фиксируется с начала апреля. Мы ожидаем, что количество отмен будет расти. Например, в это воскресенье авиакомпании в аэропорту Симферополь отменят сразу 52 рейса – около 65% от их общего количества. На фоне ситуации с коронавирусной инфекцией масштабные сокращения полетов в Крым будут продолжаться», – сообщили в пресс-службе.

Читайте: Аксенов допустил вариант полного закрытия Крымского моста

Здесь добавили, что представители авиакомпаний активно работают с пассажирами по возврату и переоформлению билетов.

По данным Международной ассоциации аэропортов, 1 апреля объемы перевозок 33 крупнейших российских аэропортов из-за коронавируса упали на 88%. Ранее в аэропорту Симферополь сообщали, что ожидают в апреле снижение пассажиропотока на 60%.

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Вчера: Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом. В период режима всеобщей самоизоляции пользоваться личным транспортом можно только для поездок на работу и в больницу, пояснила на заседании оперативного штаба вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

Вчера: Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены. Со 2 по 14 апреля в Крыму полностью ограничиваются пассажирские перевозки по маршрутам межмуниципального, межрегионального и международного сообщений.

Среда, 1 апреля 2020: Аксенов допустил вариант полного закрытия Крымского моста. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил вероятность полного закрытия Крымского моста из-за коронавируса. Вопрос сейчас прорабатывается с руководством Краснодарского края.

 

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