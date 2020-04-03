Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло крымского аэропорта.
Согласно размещенной на онлайн-табло информации, в пятницу в аэропорту Симферополь отменено 20, а в субботу – 22 рейса. От полетов в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону, и Самары отказались в общей сложности пять авиакомпаний.
В пресс-службе аэропорта Симферополь отметили, что в ближайшие дни отмененных рейсов станет еще больше.
«Резкое сокращение ранее заявленных рейсов в аэропорту Симферополь фиксируется с начала апреля. Мы ожидаем, что количество отмен будет расти. Например, в это воскресенье авиакомпании в аэропорту Симферополь отменят сразу 52 рейса – около 65% от их общего количества. На фоне ситуации с коронавирусной инфекцией масштабные сокращения полетов в Крым будут продолжаться», – сообщили в пресс-службе.
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Здесь добавили, что представители авиакомпаний активно работают с пассажирами по возврату и переоформлению билетов.
По данным Международной ассоциации аэропортов, 1 апреля объемы перевозок 33 крупнейших российских аэропортов из-за коронавируса упали на 88%. Ранее в аэропорту Симферополь сообщали, что ожидают в апреле снижение пассажиропотока на 60%.
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