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Общество -> Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Зубков: спасенные волчата уже начали есть мясо, они останутся жить в «Тайгане»

Понедельник
27 апреля 2020
12:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Белогорск

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Зубков: спасенные волчата уже начали есть мясо, они останутся жить в «Тайгане»

© Крым.реалии

Собственник Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил, что спасенные волчата, которых передали парку несколько дней назад, уже пришли в себя и даже начали есть мясо, но в дикую природу их не выпустят – они останутся жить в парке навсегда.

«Они были в стрессе, дрожали и еле-еле пили молочко. Но сегодня я, как видите, с трудом их удерживаю на руках и они уже начинают кушать мясо, курятину. Очень активные, очень живые. Конечно, эти волчата не будут выпущены в природу Крыма, они останутся в парке «Тайган» и будут радовать посетителей тем, что они – степные волки», – сообщил Зубков.

Он добавил, что работники парка считают, что волчатам около трех недель – у них уже открыты глаза и они уже начинают кушать мясо. Также, по его словам, трое из малышей – мальчики, двое – девочки.

Напомним, 22 апреля стало известно, что в парк львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, передали пятерых волчат. Зубков рассказал, что их мать убили охотники при очередной облаве на волков.

Читайте: Зубков заговорил об открытии «Тайгана»

В Симферопольском районе в сентябре прошлого года зафиксировали два случая нападения волков на людей. Пострадавшие были госпитализированы.

Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц. В настоящее время парк львов «Тайган» закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 23 апреля 2020: В крымском «Тайгане» приютили пятерых волчат, которые остались без мамы. В парк львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, передали пятерых волчат.

Четверг, 16 апреля 2020: В крымском «Тайгане» родились редкие амурские тигры. В крымском сафари-парке «Тайган» родились четыре амурских тигренка. Редких краснокнижных животных перевезли в ясли зоопарка «Сказка» под Ялтой, так как тигрица отказалась от потомства.

Вторник, 7 апреля 2020: Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках. Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» в Белогорском районе и зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков отмечает катастрофическое состояние своих объектов из-за длительного закрытия и нынешних ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Суббота, 4 апреля 2020: В крымском «Тайгане» родились четверо белых львят. В парке львов «Тайган» Белогорского района Крыма вечером 2 апреля родились четверо белых львят.

 

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Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Зубков: спасенные волчата уже начали есть мясо, они останутся жить в «Тайгане»

Зубков: спасенные волчата уже начали есть мясо, они останутся жить в «Тайгане»

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