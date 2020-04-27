Зубков: спасенные волчата уже начали есть мясо, они останутся жить в «Тайгане»

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Собственник Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил, что спасенные волчата, которых передали парку несколько дней назад, уже пришли в себя и даже начали есть мясо, но в дикую природу их не выпустят – они останутся жить в парке навсегда.

«Они были в стрессе, дрожали и еле-еле пили молочко. Но сегодня я, как видите, с трудом их удерживаю на руках и они уже начинают кушать мясо, курятину. Очень активные, очень живые. Конечно, эти волчата не будут выпущены в природу Крыма, они останутся в парке «Тайган» и будут радовать посетителей тем, что они – степные волки», – сообщил Зубков.

Он добавил, что работники парка считают, что волчатам около трех недель – у них уже открыты глаза и они уже начинают кушать мясо. Также, по его словам, трое из малышей – мальчики, двое – девочки.

Напомним, 22 апреля стало известно, что в парк львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, передали пятерых волчат. Зубков рассказал, что их мать убили охотники при очередной облаве на волков.

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В Симферопольском районе в сентябре прошлого года зафиксировали два случая нападения волков на людей. Пострадавшие были госпитализированы.

Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц. В настоящее время парк львов «Тайган» закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.

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