Залы для неконтактных видов спорта могут снова открыть в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«С Ольгой Александровной Торубаровой (министром спорта Крыма – ред.) отрабатываем возможности тренировок спортсменов, особенно «сборников». Командные виды спорта – нет. Те, что связаны с единоборствами, где есть близкий контакт, – тоже нет. А что касается возможности разобщения: теннис, легкая атлетика, пулевая стрельба и так далее – подойти детально, обсудить план работы и возможность запуска спортивных залов», – сказал глава РК.
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Аксенов добавил, что при принятии решения по данному вопросу будет учитываться позиция федерального центра.
План действий по поводу возможного открытия спортзалов планируется озвучить в ближайшую среду.
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Пятница, 13 марта 2020: Усик «выжег» взглядом Чисору и побрызгал всех антисептиком. Крымчанин провел первую дуэль взглядов со своим британским соперником.
Воскресенье, 26 января 2020: Крымский боксер Зиятдинов отправил в нокаут аргентинца Рейносо. В Канаде прошел боксерский поединок в полутяжелом весе между Артуром «Крымским львом» Зиятдиновым и аргентинцем Сезаром Рейносо.
Четверг, 2 января 2020: В России из-за допинга дисквалифицировали велоспортсмена из Крыма. Велосипедист из Крыма Валентин Попов был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного вещества мельдония.
Суббота, 21 декабря 2019: Промоутер назвал дату нового боя Усика. Бой украинского боксера из Крыма Александра Усика и британца Дерека Чисоры состоится 7 марта, сказал сопромоутер украинца Эдди Херн в комментарии изданию BoxingScene, сообщает Радіо Свобода.
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