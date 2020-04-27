Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчане активно сообщают полицейским о нарушителях самоизоляции Коммерсантов Ялты пообещали освободить от арендной платы за городскую землю и помещения Поток автомобилей в Крым снова увеличился В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета Аксенов призвал ужесточить наказание за сокрытие приезжими места пребывания

Залы для неконтактных видов спорта могут снова открыть в Крыму

Понедельник
27 апреля 2020
17:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Власти Крыма рассматривают возможность открытия спортивных залов для тренировок и занятий некомандными видами спорта.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«С Ольгой Александровной Торубаровой (министром спорта Крыма – ред.) отрабатываем возможности тренировок спортсменов, особенно «сборников». Командные виды спорта – нет. Те, что связаны с единоборствами, где есть близкий контакт, – тоже нет. А что касается возможности разобщения: теннис, легкая атлетика, пулевая стрельба и так далее – подойти детально, обсудить план работы и возможность запуска спортивных залов», – сказал глава РК.

Читайте: Севастопольская спортсменка взяла серебро на первенстве мира в классе яхт «Лазер-радиал»

Аксенов добавил, что при принятии решения по данному вопросу будет учитываться позиция федерального центра.

План действий по поводу возможного открытия спортзалов планируется озвучить в ближайшую среду.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 13 марта 2020: Усик «выжег» взглядом Чисору и побрызгал всех антисептиком. Крымчанин провел первую дуэль взглядов со своим британским соперником.

Воскресенье, 26 января 2020: Крымский боксер Зиятдинов отправил в нокаут аргентинца Рейносо. В Канаде прошел боксерский поединок в полутяжелом весе между Артуром «Крымским львом» Зиятдиновым и аргентинцем Сезаром Рейносо.

Четверг, 2 января 2020: В России из-за допинга дисквалифицировали велоспортсмена из Крыма. Велосипедист из Крыма Валентин Попов был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного вещества мельдония.

Суббота, 21 декабря 2019: Промоутер назвал дату нового боя Усика. Бой украинского боксера из Крыма Александра Усика и британца Дерека Чисоры состоится 7 марта, сказал сопромоутер украинца Эдди Херн в комментарии изданию BoxingScene, сообщает Радіо Свобода.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/zaly-dlya-nekontaktnyh-vidov-sporta-mogut-snova-otkryt-v-krymu-130828/

 
 

Спортивные новости

Усик «выжег» взглядом Чисору и побрызгал всех антисептиком

Усик «выжег» взглядом Чисору и побрызгал всех антисептиком

Крымский боксер Зиятдинов отправил в нокаут аргентинца Рейносо

Крымский боксер Зиятдинов отправил в нокаут аргентинца Рейносо

В России из-за допинга дисквалифицировали велоспортсмена из Крыма

В России из-за допинга дисквалифицировали велоспортсмена из Крыма

Крымчанин Усик раскрыл подробности своего разговора с Зеленским после победного боя

Крымчанин Усик раскрыл подробности своего разговора с Зеленским после победного боя

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.