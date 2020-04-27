Залы для неконтактных видов спорта могут снова открыть в Крыму

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Власти Крыма рассматривают возможность открытия спортивных залов для тренировок и занятий некомандными видами спорта.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«С Ольгой Александровной Торубаровой (министром спорта Крыма – ред.) отрабатываем возможности тренировок спортсменов, особенно «сборников». Командные виды спорта – нет. Те, что связаны с единоборствами, где есть близкий контакт, – тоже нет. А что касается возможности разобщения: теннис, легкая атлетика, пулевая стрельба и так далее – подойти детально, обсудить план работы и возможность запуска спортивных залов», – сказал глава РК.

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Аксенов добавил, что при принятии решения по данному вопросу будет учитываться позиция федерального центра.

План действий по поводу возможного открытия спортзалов планируется озвучить в ближайшую среду.

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