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Власти Ялты хотят с 1 мая открыть вещевой рынок

Понедельник
27 апреля 2020
19:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Власти Ялты хотят с 1 мая открыть вещевой рынок

© Новости Крыма

Об этом глава администрации города Иван Имгрунт заявил во время проведения скайп-конференции с местными предпринимателями.

«Мы направили обращение на имя главы Республики Крым с просьбой разрешить открыть вещевой рынок при строгом соблюдении режима безопасности», – сообщил он.

Имгрунт заверил, что даст гарантии о соблюдении режима профилактики в ходе обсуждения этого вопроса с главой республики Сергеем Аксеновым, и выразил надежду, что с 1 мая вещевой рынок сможет начать работу.

Он напомнил, что Роспотребнадзор подготовил противоэпидемические требования к предприятиям, которым разрешат возобновить работу с мая. «Они отличаются для каждой сферы деятельности, однако есть и ряд одинаковых для всех категорий предприятий: термометрия сотрудников, фиксация этих данных, отстранение от работы лиц с повышенной температурой, а также граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, проведение дезинфекции в течение рабочего дня, наличие средств индивидуальной защиты у каждого сотрудника, социальное дистанцирование и разметка на полу», – обратил внимание глава администрации.

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