Власти Ялты хотят с 1 мая открыть вещевой рынок

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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27 апреля 2020
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«Мы направили обращение на имя главы Республики Крым с просьбой разрешить открыть вещевой рынок при строгом соблюдении режима безопасности», – сообщил он.
Имгрунт заверил, что даст гарантии о соблюдении режима профилактики в ходе обсуждения этого вопроса с главой республики Сергеем Аксеновым, и выразил надежду, что с 1 мая вещевой рынок сможет начать работу.
Он напомнил, что Роспотребнадзор подготовил противоэпидемические требования к предприятиям, которым разрешат возобновить работу с мая. «Они отличаются для каждой сферы деятельности, однако есть и ряд одинаковых для всех категорий предприятий: термометрия сотрудников, фиксация этих данных, отстранение от работы лиц с повышенной температурой, а также граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, проведение дезинфекции в течение рабочего дня, наличие средств индивидуальной защиты у каждого сотрудника, социальное дистанцирование и разметка на полу», – обратил внимание глава администрации.
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