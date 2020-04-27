Власти Симферополя выдели еще 78 млн рублей на уборку города

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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27 апреля 2020
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Так, согласно новым изменениям, на уборку Симферополя дополнительно выделят 78,5 млн рублей.
При этом на санитарную и дезинфицирующую обработку общественного транспорта решили потратить еще 500 тысяч рублей.
Как сообщили в администрации Симферополя, средства появились из-за увеличения доходов за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Крыма.
«На благоустройство территорий в рамках реализации Государственной программы «Реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики» также будет выделено 75 миллионов рублей. На капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым» – 31,1 миллион рублей. На уличное освещение будет направлено 59 миллионов рублей», – рассказала начальник департамента финансов администрации Симферополя Виктория Надолинская.
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Крым испытывает проблемы с уборкой мусора. В ноябре 2019 года глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила об острой нехватке мусорных баков. Именно с этой проблемой она связала обилие мусора в Симферополе.
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