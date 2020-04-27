Власти Крыма требуют снести 14 самостроев

В Крыму за прошедший месяц выявлено 14 объектов «самовольного строительства», сообщает Госстройнадзор Крыма.

По этим данным, «самострои» выявили в Алуште (4 объекта), Феодосии (3 объекта), Ялте (5 объектов), Симферопольском районе (1 объект) и в Симферополе «выявлен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступа от границ смежного земельного участка».

В сообщении указано, что Госстройнадзор направил уведомления в адрес органов местного самоуправления для подачи исковых заявлений в суд о «сносе незаконных построек».

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Начальник Службы государственного строительного надзора Крыма Юрий Прихожанов сообщил, что его ведомство формирует реестр всех «самовольных строений» на территории полуострова, который будет опубликован 1 мая 2020 года.

В январе власти города говорили о сносе 600 самостроев.

В Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

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Пятница, 17 апреля 2020 : В Севастополе отстранили подрядчика ремонта Исторического бульвара. Генерального подрядчика реконструкции Исторического бульвара в Севастополе ООО «Меандр» отстранили от работ.

Понедельник, 13 апреля 2020 : В Крыму приготовились к освоению 6,8 миллиарда рублей на ремонт дорог. В Крыму в ближайшие дни должны начаться капремонты и строительство дорог.

Воскресенье, 12 апреля 2020 : Аксенов призвал дорожников в Крыму стать стахановцами. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всей республике. Из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас сложились оптимальные условия для их работы.