Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Строительство в Крыму

Власти Крыма требуют снести 14 самостроев

Понедельник
27 апреля 2020
11:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


В Крыму за прошедший месяц выявлено 14 объектов «самовольного строительства», сообщает Госстройнадзор Крыма.

По этим данным, «самострои» выявили в Алуште (4 объекта), Феодосии (3 объекта), Ялте (5 объектов), Симферопольском районе (1 объект) и в Симферополе «выявлен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступа от границ смежного земельного участка».

В сообщении указано, что Госстройнадзор направил уведомления в адрес органов местного самоуправления для подачи исковых заявлений в суд о «сносе незаконных построек».

Читайте: В Керчи торговцев шаурмой передали в руки полиции

Начальник Службы государственного строительного надзора Крыма Юрий Прихожанов сообщил, что его ведомство формирует реестр всех «самовольных строений» на территории полуострова, который будет опубликован 1 мая 2020 года.

В январе власти города говорили о сносе 600 самостроев.

В Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 19 апреля 2020: На 12 строительных объектах в Крыму не соблюдали санитарные нормы. Министерство строительства и архитектуры Республики Крым проверило 27 строительных организаций на соблюдение санитарных норм, замечания выявлены в 12 из них.

Пятница, 17 апреля 2020: В Севастополе отстранили подрядчика ремонта Исторического бульвара. Генерального подрядчика реконструкции Исторического бульвара в Севастополе ООО «Меандр» отстранили от работ.

Понедельник, 13 апреля 2020: В Крыму приготовились к освоению 6,8 миллиарда рублей на ремонт дорог. В Крыму в ближайшие дни должны начаться капремонты и строительство дорог.

Воскресенье, 12 апреля 2020: Аксенов призвал дорожников в Крыму стать стахановцами. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всей республике. Из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас сложились оптимальные условия для их работы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/vlasti-kryma-trebujut-snesti-14-samostroev-130792/

 
 

Строительство в Крыму

В Крыму запретят вахтовую работу на стройках

В Крыму запретят вахтовую работу на стройках

Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

Власти Крыма решили, что «Консоль» и другие фирмы могут продолжать строить во время карантина

Власти Крыма решили, что «Консоль» и другие фирмы могут продолжать строить во время карантина

В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса

В Крыму объявили о замораживании всех строек из-за коронавируса

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Угроза засухи в Севастополе все более реальна
СЮЖЕТ
Водный кризис

Угроза засухи в Севастополе все более реальна

Тренды недели

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.