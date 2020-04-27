Власти Эстонии объяснили скандал вокруг учебника с российским Крымом

Министерство образования и науки Эстонии заявило, что изображение Крымского полуострова территорией РФ в учебнике английского языка является досадным недоразумением и пообещали вклеить в учебники «правильный» вариант.

Об этом сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Как ранее сообщалось, эстонская типография издала учебник по английскому языку, в котором на карте Европы полуостров отмечен как часть России. Это вызвало негодование у конгресса украинцев Эстонии, и они добились реакции Минобрнауки страны, где уже планируют изъять пособие из школ.

«Эта ситуация вызывает сожаление, потому что представленная в учебнике информация идет вразрез с внешней политикой Эстонии. Мы подтверждаем, что решение этой ситуации и обеспечение качества учебной литературы очень важны для нас», - приводятся слова вице-канцлера Министерства образования и науки по вопросам общего образования, языковой и молодежной политики Кристи Винтер-Немвальтс.

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В письме конгрессу украинцев говорится, что издатель указал на карте Крым российской территорией без злого умысла. Издательство Studium пообещало сделать наклейку на имеющуюся карту с откорректированными данными, так как полный перевыпуск учебника обошелся бы в 20 тыс. евро.

В эстонском министерстве еще раз обратили внимание, что не признают нынешний статус полуострова.

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