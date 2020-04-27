Въехать в Севастополь и выехать из него можно будет только по QR-коду

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В Севастополе будут ужесточены условия въезда в город и выезда из него, а также меры режима самоизоляции.

Теперь, чтобы проехать через блокпосты, обязательно нужно будет получить спецпропуск.

«Есть две ситуации, при которых люди могут въехать или выехать из города. Выехать они могут, если у них есть справка, подтверждающая, что они работают на территории республики Крым. Въехать можно, если есть пропуск (бумажный или электронный), подтверждающий возможность работать в Севастополе. Все иные случаи только через отдельный электронный пропуск, который будет выглядеть как QR-код. Если электронного пропуска нет, то граждан не выезжает и не въезжает в Севастополь», - сообщил врио губерантора Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.

Чтобы получить QR-код на пересечение границы города, нужно будет оставить заявку на портале правительства через специальный сервис, который будет разработан в ближайшие дни. Тех, у кого нет пропуска, но они все равно хотят попасть в Севастополь, отправят на две недели в платный обсерватор. Под эти цели планируется задействовать также детский лагерь в Ласпи. Кроме того, в указ губернатора о режиме самоизоляции будет добавлена информация о том, что теперь обязательно носить маски посещении магазинов и общественного транспорта. Как сообщалось ранее, режим обязательной самоизоляции действует в Севастополе до 30 апреля. Однако врио губерантора уже не исключал, что его придется продлить на майские праздники.

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