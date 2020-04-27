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Коронавирус в Крыму

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В закрытых на карантин больницах Крыма усилят питание больных и врачей

Понедельник
27 апреля 2020
14:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Питание сотрудников и пациентов крымских больниц, закрытых на обсервацию из-за коронавируса, будет усилено в связи с запретом на передачу продуктов от родных и близких.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по нераспространению заболевания.

«Установлен контроль за всеми больницами, которые закрыты на обсервацию, также установлена связь с главными врачами и врачами, которые находятся внутри. Действует жесткий санитарно-эпидемиологический контроль. Передавать питание от родных запрещается, поэтому главврачам дано указание усилить питание, как пациентов, так и находящихся внутри врачей», – сказала она.

Романовская также сообщила, что для пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в этих больницах, будут оказываться дополнительные услуги.

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«В каждой из больниц есть больные, которые находятся в тяжелом состоянии. Поэтому для Симферопольской клинической больницы будут организованы в том числе консультации телемедицины для таких больных. При необходимости для них будут дополнительно оказаны медицинские услуги по УЗИ», – заверила вице-премьер.

Как сообщалось ранее, в Крыму закрыты три медицинских учреждения, в которых были выявлены зараженные коронавирусом: Симферопольская клиническая больница, Красногвардейская районная больница и терапевтическое отделение городской больницы в Алуште.

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