В закрытых на карантин больницах Крыма усилят питание больных и врачей

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Питание сотрудников и пациентов крымских больниц, закрытых на обсервацию из-за коронавируса, будет усилено в связи с запретом на передачу продуктов от родных и близких.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по нераспространению заболевания.

«Установлен контроль за всеми больницами, которые закрыты на обсервацию, также установлена связь с главными врачами и врачами, которые находятся внутри. Действует жесткий санитарно-эпидемиологический контроль. Передавать питание от родных запрещается, поэтому главврачам дано указание усилить питание, как пациентов, так и находящихся внутри врачей», – сказала она.

Романовская также сообщила, что для пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в этих больницах, будут оказываться дополнительные услуги.

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«В каждой из больниц есть больные, которые находятся в тяжелом состоянии. Поэтому для Симферопольской клинической больницы будут организованы в том числе консультации телемедицины для таких больных. При необходимости для них будут дополнительно оказаны медицинские услуги по УЗИ», – заверила вице-премьер.

Как сообщалось ранее, в Крыму закрыты три медицинских учреждения, в которых были выявлены зараженные коронавирусом: Симферопольская клиническая больница, Красногвардейская районная больница и терапевтическое отделение городской больницы в Алуште.

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